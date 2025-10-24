Banderas volverá a subirse al escenario con 'Sweeney Todd'

Antonio Banderas ha conseguido uno de los retos que más le preocupaba: que los musicales del Teatro del Soho funcionen sin él como protagonista. Lo ... logró con el primer 'Godspell', con 'Gypsy' y tampoco estará frente al público en esta nueva versión de la producción basada en los Evangelios. Pero el escenario le tira y cuando uno de los miembros del elenco le invita a subir durante el pase de prensa, Banderas no puede evitar ponerse a cantar junto a sus actores en un gesto espontáneo y natural. Puede que pronto lo haga, de nuevo, como parte del reparto.

El actor y director planea ya su regreso a las tablas, aunque sin fecha sobre la mesa. Lo hará con el próximo musical que tiene en mente, 'Sweeney Todd', del que ya ha adquirido los derechos. Estar en la dirección de 'Godspell', sin el compromiso y el esfuerzo que implican actuar cada día, le permite volcarse durante este tiempo en la preparación del siguiente trabajo. «Me gustaría dirigirlo e interpretar el personaje de Sweeney», confirmó durante la presentación de 'Godspell'.

No es lo único que tiene en cartera. Sin avanzar fechas ni nombres, por el secretismo obligado en los proyectos americanos, Banderas adelantó que está a punto de firmar para una «serie de televisión muy famosa». Será su regreso a ese formato desde la serie 'Genius', con su interpretación de Picasso en 2018.