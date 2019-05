Banderas: «Rodar 'Dolor y Gloria' fue la época más feliz de mi vida como actor» EFE CANNES. Domingo, 19 mayo 2019, 00:14

Antonio Banderas pasó los meses más felices de su vida como actor durante el rodaje veraniego de 'Dolor y Gloria', la película de Pedro Almodóvar presentada ayer en la competición de Cannes. «Eso no me lo puede quitar nadie», afirmó ayer el actor conteniendo las lágrimas y la emoción en la presentación en el Festival de Cannes de la película.

Banderas se mostró generoso con Almodóvar, un director que le conoce bien y que sabe sacar lo mejor de él, que supo rebuscar «en esa maraña de cosas que supuestamente había aprendido» durante los 22 años que no habían trabajado juntos, hasta que se reencontraron en 'La piel que habito'. Pero en aquel rodaje estuvieron enfrentados creativamente y en este caso, cuando recibió el guion de 'Dolor y Gloria', simplemente se rindió y se puso a sus órdenes, porque se trataba «de interpretarle prácticamente a él».

Así que eliminó todas las cargas que llevaba tras más de cien películas rodadas y se tiró «de verdad al barro» para «buscar la verdad» partiendo de cero. Ese fue el trato con Almodóvar y el resultado es una gran interpretación que ha recibido tantos halagos en Cannes como el filme en sí mismo. Hasta el personaje le ha contagiado algunos de sus dolores a Banderas, como reconoció divertido. «Tenía un poco de dolor de espalda, el personaje me está contagiando algunos de sus males, pero me he tomado un paracetamol y estoy como una rosa».

Un Banderas feliz, como sus compañeros de reparto presentes en Cannes (Penélope Cruz, Asier Etxeandía, Nora Navas y Leonardo Sbaraglia), por la recepción al filme. Tantos minutos duraron los aplausos en el pase del viernes noche, que a Banderas le dio tiempo a pensar en los 40 años que hace que conoce a Almodóvar, en su historia, que ha discurrido en paralelo a la de España y en los cambios que ambos han sufrido. Como los de su personaje, un cineasta de éxito en horas bajas, con unas adicciones diferentes a las suyas.

«Las adicciones cambian con los años. Y la mía ahora ha sido reencontrarme a mí mismo tras un evento cardíaco que sufrí hace dos años. Y esta película me ha ayudado mucho. Hubo un momento en los ensayos el que Pedro me lo dijo: 'Hay algo en ti nuevo desde lo del corazón y no quiero que lo reprimas'». Ese ha sido su objetivo de los últimos años, recuperarse «y ser un Antonio nuevo».