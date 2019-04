Antonio Banderas: «Ahora estoy haciendo realmente lo que quiero hacer»

Antonio Banderas se toma un breve descanso en las audiciones, pero no sale por la puerta de atrás ni busca refugio en ningún rincón apartado. Se queda allí, en el pasillo donde nerviosos y concentrados esperan los siguientes en ponerse a prueba. Les da ánimo, les desea suerte, se echa unas risas con ellos. Como uno más. «Ahora estoy haciendo realmente lo que quiero hacer», dice con una convicción aplastante, mirando fijamente a los ojos de quien le escucha. Tras más de dos semanas de 'castings' en Málaga, Madrid y Barcelona, el elenco definitivo de 'A chorus line' se decide estos días en ESAEM, la Escuela Superior de Artes Escénicas de Málaga. Hasta aquí han llegado medio centenar de candidatos de los casi dos mil que se presentaron para acompañar a Banderas en el musical inaugural del Teatro del Soho Caixabank (931 butacas), el próximo octubre. «Y me estoy encontrando con un problema maravilloso. Hay mucho talento y va a ser muy triste, porque vamos a tener que dejar ir a gente muy buena, y eso duele mucho», afirma el actor malagueño.

Para sacar adelante este proyecto, Banderas ha renunciado ya en lo que va de año a dos películas. Pero no le pesa. El ataque al corazón que sufrió hace un par de años fue un aviso que le hizo replantearse toda su vida. «La gente vive como si no se fuera a morir, pero lo vamos a hacer. Y yo no quiero morirme y preguntarme por qué no lo hice. No me da la gana. Cuando vi la muerte tan cerca esa fue la reflexión: tengo que ponerme a hacer lo que quiero. Y yo nazco del teatro, el cine fue un accidente enorme que me ha traído cosas muy bonitas», se sincera. Tiene 112 películas a las espaldas, ha estado 26 años en Hollywood... y ya está «cansado de vivir en el extranjero»: «Quiero hacer cosas en mi ciudad, vivir en mi casa y salir fuera cuando me necesiten para algún trabajo», añade.

Cuando no esté rodando, le encontrarán entre bambalinas, subido a un escenario o impartiendo una 'masterclass'. Porque, insiste, el del Soho no es solo un teatro, es «un centro cultural y de producción». «Nuestro lema es para Málaga desde Málaga. Los malagueños son los que primero van a disfrutar de los espectáculos que nosotros produzcamos, pero tenemos que salir de aquí proyectados a Barcelona, Madrid o Nueva York, donde haga falta. La idea es crear un centro de producción de artes escénicas que tenga poderío, músculo, y que le dé valor a la ciudad», asegura.

Un espacio también con capacidad formativa a través de su alianza con ESAEM: «Podemos traer a gente con mucha calidad, como al Piccolo Teatro de Milán, para que Málaga lo disfrute y los alumnos también. Que no solamente vayan a la escena sino que puedan transmitir información de lo que hacen». Sobre interpretación y sobre los muchos «universos paralelos» de la profesión, desde directores de arte a diseñadores de vestuario, regidores, productores, gestores... «Porque hay que decirles la verdad: los 600 alumnos no van a ser actores, no hay espacio», sentencia con claridad. De momento, avanza, ya ha convencido a quienes le hicieron el maquillaje de Pablo Picasso para que enseñen en Málaga.

«Venimos a traer algo muy bonito a la ciudad. Y la ciudad tiene que respondernos. Les pido que acudan, que vengan al teatro». Porque en la era de los 'selfies' –«la gran ceremonia del narcisismo»– y en un tiempo «donde lo que no se graba parece que no existe», el teatro conserva lo genuino de la interpretación. «Es efímero, las cosas pasan en ese momento. La función de mañana será diferente a la que viste ayer, porque estuvo hecha para aquellos que estuvieron allí esa noche», concluye. «En algún lugar de octubre», les espera en el Soho.