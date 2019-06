Baayork Lee: «Todo el mundo en Broadway está emocionado con el proyecto de Banderas» Baayork Lee formó parte de la producción original de 1975 en Broadway. «Banderas va a llevar a Málaga la más alta calidad. Tiene una reputación y debe usarla», asegura la codirectora de 'A Chorus Line', el musical que abre el Teatro del Soho REGINA SOTORRÍO Domingo, 16 junio 2019, 01:09

Ha dirigido y coreografiado decenas de producciones de 'A Chorus Line', el musical que ella misma interpretó allá por los años 70 en Broadway, pero esta propuesta es diferente:«Poder estrenar en un nuevo teatro con el famoso Antonio Banderas es extraordinario». La norteamericana Baayork Lee certifica la dimensión internacional del espectáculo que inaugurará en octubre el Teatro del Soho Caixabank, el «emocionante» proyecto de Antonio Banderas. Él, dice, es «un héroe» y una garantía de «alta calidad».La actriz, directora y coreógrafa, poseedora de un Tony honorífico, atiende al teléfono desde Nueva York, donde la apuesta del actor malagueño por su tierra natal no ha pasado inadvertida. «Estaba en todos nuestros periódicos locales, en todos los periódicos de los teatros y en las redes sociales. Todo el mundo está tan emocionado que no te puedes ni imaginar», declara la encargada de codirigir junto al malagueño esta nueva versión de 'A Chorus Line'.

–¿Qué le parece el proyecto de Antonio Banderas de abrir un teatro con producción propia en su tierra?

–Creo que es lo más emocionante que he escuchado en muchos, muchos años. No muchos actores regresan a sus ciudades de origen para devolver lo que esta les ha dado. Él es un héroe, eso es todo lo que puedo decir.

–¿Cómo le convenció Antonio Banderas para embarcarse en esta nueva producción?

–Vino a ver una producción de 'A Chorus Line' en el City Center de Nueva York. Estuvo en el 'backstage' y le comentó a los actores que estaba abriendo su teatro y que quería que 'A Chorus Line' lo inaugurara. Para mí es lo más emocionante, porque después de tantos años dirigiéndolo por todo el mundo, poder estrenar en un nuevo teatro con el famoso Antonio Banderas en el espectáculo, es extraordinario. No tuvo que hacer mucho para convencerme.

–¿Cómo se trabaja con él?

–No hemos comenzado los ensayos para el show, pero fui a España durante cuatro semanas para hacer las audiciones en Madrid, Barcelona y en Málaga. Y fue una muy buena experiencia porque creo que Antonio Banderas realmente respetó el hecho de que yo he estado haciendo esto durante 45 años y que sabía lo que buscaba. Por supuesto, él también tiene sus opiniones. Pero, al final, lo más importante es que tenemos el mejor reparto para nuestro show.

–¿Qué nivel ha encontrado en España?

–La calidad es tan alta como en cualquier otro país porque muchos de esos bailarines van a Londres a trabajar. Tuvimos algunos artistas de México, de Alemania y también de los que están en 'West Side Story' y en otros de los espectáculos que hay ahora España. La calidad se ha vuelto universal.

–Ha dirigido y coreografiado muchas versiones de 'A Chorus Line'. ¿Qué tendrá esta de especial?

–Lo primero Antonio Banderas, eso ya lo hace muy especial. Y también lo es el hecho de que comenzaremos en Málaga para ir después a Barcelona y Madrid.Antonio Banderas tiene intención de que viaje y eso hace que sea atractivo para el actor y también para los países de habla española.

–Combinará diálogos en español con canciones en inglés. Es una apuesta novedosa. ¿Qué opina?

–Si hubiera sido hace 25 o 30 años, diría ¡oh, dios mío! Pero mucha gente conoce las canciones del show, no todas, pero sin duda reconocerán 'One' y se cantará en inglés. Así que no creo que vaya a ser un problema.

–¿Cree que con proyectos como el de Banderas Málaga podría crear su pequeño Broadway?

–Absolutamente. Porque la visión de Antonio es traer producciones de la más alta calidad, crearlas también. Me ha traído de Nueva York, con mi premio Tony, y yo llevaré a mis socios conmigo para ofrecer lo mejor, como en Broadway y el West End. Él traerá la más alta calidad. Tiene que hacerlo, tiene una reputación y debe usarla. Creará tendencia en Málaga.

«Veinte amigos ya han reservado sus vuelos para ir a Málaga. Están emocionados por ver a Antonio»

«Estrenar un nuevo teatro con Banderas es extraordinario. No tuvo que hacer mucho para convencerme»

–¿Qué tirón tiene el nombre de Antonio Banderas para atraer a Málaga a otros profesionales del sector, como usted?

–Mucho. Sabe que Lluís Pasqual trajo a todo su equipo. Eso dice que la calidad de las producciones que harán será muy alta.

–¿Se conoce el proyecto de Antonio Banderas en Broadway? ¿Qué se comenta sobre él?

–Oh, dios mío, estaba en todos nuestros periódicos locales, en todos los periódicos de los teatros y en las redes sociales. Todo el mundo está tan emocionado que no te puedes ni imaginar. Veinte de mis amigos ya han reservado sus vuelos para ir a Málaga. La gente quiere ir, está muy emocionada por ver el show en español y también por ver a Antonio.

«Una ciudad maravillosa»

–¿Su compromiso con el Teatro del Soho se limitará a esta producción o se extenderá a otros proyectos?

–En este momento, estoy haciendo el espectáculo, pero apuesto a que me pedirá que vuelva. Es un teatro maravilloso en una ciudad maravillosa.

–'A Chorus Line' se estrenó en 1975. ¿Siente nostalgia al recordar esos inicios?

–Cada vez que me pongo a dirigir y a coreografiar el espectáculo y lo transmito a la siguiente generación, me pongo nostálgica. Me emociona mucho ayudar a mantener vivo el legado de Michael Bennett. Los actores viven el show como si fuera 1975. Les encanta el show, les encanta identificarse con él, les encanta bailar y cantar las canciones. 'A Chorus Line' nunca envejece para mí porque lo estoy transmitiendo. Ver sus caras y su talento en el escenario calienta mi corazón.

–¿Qué consejo le daría al joven que quiere hacer carrera en el musical?

–Tiene que estudiar. No puede simplemente ver la televisión y pensar que puede hacerlo. Existen estos programas que te hacen creer que puedes bailar, pero primero debes formarte y estudiar canto, baile y actuación. Lo que se llama la triple amenaza. Debes estar preparado y nunca rendirte.

–¿La disciplina y el esfuerzo valen más que el talento?

–Exactamente, y tiene mucho que ver con el volumen de personas que estudian.Hay mucha competencia y es muy duro.

–¿Cuándo vendrá a Málaga?

–Tenemos ensayos desde el 3 de septiembre y estrenamos el 19 de octubre. Estaré allí todo el tiempo con mi equipo, y recibirán mucha ayuda desde Nueva York. Hay todo un proceso para empezar los ensayos de 'A Chorus Line'. Un calentamiento físico de una hora, un calentamiento vocal y luego el espectáculo. Los actores tendrán una experiencia increíble que ha sido una tradición durante 45 años.