El Ayuntamiento pone como tope la primera semana de junio para la adjudicación del CAC Málaga El CAC Málaga permanece cerrado desde el 1 de mayo. / Migue Fernández El gobierno local abre la puerta a que la plantilla del centro pueda ser de nuevo contratada para la exposición temporal organizada por el Consistorio ANTONIO JAVIER LÓPEZ y REGINA SOTORRÍO Jueves, 2 mayo 2019, 14:11

«Como mucho, en la primera semana de junio». Es el plazo máximo que este jueves ha dado la concejala de Cultura, Gemma del Corral, para la adjudicación del nuevo contrato para la gestión del Centro de Arte Contemporáneo de Málaga (CAC Málaga) durante los próximos cinco años. Ese proceso no se ha completado y el fin de la concesión anterior el pasado 30 de abril ha obligado al gobierno local a tomar el control del equipamiento hasta que haya nueva concesionaria.

Por el camino, los 22 trabajadores de Gestión Cultural y Comunicación (adjudicataria anterior y empresa que lidera la licitación en curso) han visto rescindidos sus contratos y han emitido un comunicado en el que denuncian que el Consistorio estaría vulnerando la ley si reanuda la actividad en el centro sin contar con ellos. Para apagar ese fuego, la concejala ha dejado abierta este jueves la puerta al regreso de esos empleados para prestar el servicio durante la exposición, adelantada por SUR, que el Ayuntamiento ha previsto entre mediados de mayo y finales de junio.

«Tanto la empresa como nuestros servicios jurídicos están estudiando la fórmula más correcta para dar ese servicio y puede ser tanto prestado por los propios trabajadores como por empresas externa», ha explicado Del Corral antes de añadir: «Quiero lanzar un mensaje de tranquilidad a los trabajadores porque el pliego de condiciones (del concurso) contempla la subrogación de todos y cada uno de los trabajadores del Centro de Arte Contemporáneo cuando el contrato se adjudique, es decir, que sus puestos de trabajo no corren ningún riesgo».

«Es un 'impasse' -ha seguido la concejala- que esperamos que sea lo menor posible. El Ayuntamiento es el primer interesado en que esos trabajadores vuelvan a su puesto de trabajo y que el CAC empiece a funcionar con absoluta normalidad con los cánones de excelencia que ha tenido hasta hoy».

Del Corral también ha querido poner distancia entre el periodo en el que el edificio estará regido por el Ayuntamiento del CAC Málaga como institución: «Quiero que quede claro que no vamos a utilizar las instalaciones del CAC como centro de arte contemporáneo como lo conocéis ahora. No me parecería ético decir que vamos a hacer las labores del Centro de Arte Contemporáneo porque no es la realidad. No vamos a desarrollar el gran trabajo que desarrollan los trabajadores y el personal que hacen posible que nuestro centro de arte sea un referente nacional e internacional. No podríamos ni aunque lo intentáramos en este mes. Lo único que nos hacemos cargo es de un edificio municipal que obviamente durante este tiempo entendemos que por el interés general debe tener abiertas sus puertas y debe intentar dar el mejor servicio posible con las limitaciones de un mes. No pretendemos asumir las gestiones».

«Hemos tenido un contrato que ha expirado el 30 de abril y tenemos en marcha un concurso que va a proporcionar la nueva gestión del centro de arte contemporáneo. Lo que pasa en medio nunca es la gestión del CAC. Nos hacemos cargo de un edificio municipal para que durante ese tiempo esté mantenido y pueda abrir sus puertas con una oferta mínima, ni siquiera manteniendo el horario del museo», ha concluido la concejala de Cultura.