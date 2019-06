El Ayuntamiento adjudica la gestión del CAC Málaga y deja en el aire su programación en verano El CAC programa la exposición 'Make something different' hasta el 14 de julio. / Migue Fernández El Área de Cultura estudia los contenidos del centro tras la clausura de la exposición actual prevista el 14 de julio ANTONIO JAVIER LÓPEZ Viernes, 28 junio 2019, 13:24

Han pasado más de siete meses desde que se abriera el concurso para la gestión del Centro de Arte Contemporáneo de Málaga (CAC Málaga) y en este tiempo el proceso ha adquirido tintes de novela por entregas, cuyo nuevo capítulo -no parece que vaya a ser el último- se ha escrito este viernes. Tal y como adelantó SUR, la Junta de Gobierno Local ha aprobado la propuesta de adjudicación de la mesa de contratación para que la empresa Gestión Cultural y Comunicación (concesionaria del centro desde sus orígenes) se haga cargo del equipamiento con un contrato de 12,97 millones de euros por un periodo de cuatro años, prorrogable a un ejercicio más.

Las distintas demoras en el concurso para la gestión del centro motivaron el cierre del CAC Málaga tras la finalización del contrato anterior el pasado 1 de mayo y su reapertura dos semanas después con la exposición temporal 'MSD_Make something different'. El Ayuntamiento ha prorrogado la estancia del montaje hasta el 14 de julio y, a partir de ahí, la oferta veraniega del centro de arte es una incógnita. «Estamos estudiándolo. Todavía no hemos detallado qué contenido tendrá», ha ofrecido este viernes la nueva concejala de Cultura, Noelia Losada, a dos semanas del cierre de la muestra actual.

«Nuestra intención desde luego es mantenerlo abierto y que no esté cerrado en ningún momento», ha añadido Losada, quien acto seguido ha matizado: «Quizá haya que hacer algún pequeño acondicionamiento de pintura, etcétera... Sería un periodo breve, pero nuestra intención es que continúe exponiéndose y que desde luego esté cerrado el menor tiempo posible. Si en algún momento tiene que ser cerrado, será por temas de acondicionamiento».

Como telón de fondo, conviene recordar que entre la aprobación de este viernes y la entrada efectiva de la concesionaria al centro de arte van a pasar, en el mejor de los casos, tres semanas. Porque el resto de licitadoras tiene 15 días hábiles para presentar recursos a la adjudicación. El plazo empezará a contar a partir de la publicación oficial del anuncio y varias de las empresas presentadas al concurso ya han anunciado su intención de plantear alegaciones a la decisión aprobada este viernes.

Fuentes municipales han explicado que la concesión no se hará efectiva hasta que se resuelvan las posibles alegaciones que se presenten a partir de ahora y confían en una pronta respuesta de los hipotéticos recursos presentados. Así las cosas, la resolución final del proceso podría prolongarse más allá de septiembre, teniendo en cuenta la bajada en la actividad administrativa que suele producirse en el funcionamiento de los organismos públicos durante el mes de agosto.

En el centro del debate

Sería casi una vuelta de calendario en la tramitación de un concurso que ha centrado buena parte del debate político municipal durante los últimos meses. El propio modelo de gestión ya enfrenta a los grupos en la Casona del Parque, con el PP y Ciudadanos (actual gobierno de coalición) defendiendo la gestión privada del equipamiento público y PSOE y Adelante Málaga apostando por la gestión publica directa.

Además, en el concurso para la gestión de CAC se ha cruzado otro ámbito político, el autonómico, con el fichaje en medio del proceso del exdirector del centro de arte, Fernando Francés, como secretario general de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía. La salida de Francés, el relevo al frente de la concesionaria y la dudas sobre las posibles incompatibilidades que planteaba ese nuevo escenario han sido objeto de análisis por parte de la mesa de contratación, hasta el punto de que el organismo municipal ha requerido la asistencia de especialistas jurídicos para refrendar la propuesta de adjudicación a Gestión Cultural y Comunicación.

La propia concejala de Cultura se ha referido este viernes al calado de la medida aprobada por la Junta de Gobierno Local. «Es una de las primeras decisiones importantes que se adoptan desde el Área de Cultura y desde luego en mi ánimo ha pesado la gran confianza que me merecen los trabajadores públicos de esta casa y los servicios jurídicos en la propuesta que han elevado al Área de Cultura y, por supuesto, además, las conclusiones a las que llegó el comité de expertos», ha mantenido Losada.

De concretarse el regreso de Gestión Cultural y Comunicación al frente del CAC Málaga, una de las primeras incógnitas que deberán desvelarse pasa por la dirección del centro. SUR adelantó el acuerdo con el exsubdirector del Museo Reina Sofía Enrique Juncosa para tomar el timón del centro malagueño, si bien el gestor cambió de criterio en el último momento y los responsables del CAC nombraron para el puesto a su hermana y coordinadora de exposiciones del CAC, Helena Juncosa, hasta el final del contrato anterior.

También se enrareció la llegada de la exposición temporal que en estos momentos ocupa el antiguo mercado de mayoristas. De hecho, desde que tomó el control del centro a principios de mayo, el Ayuntamiento ha evitado de manera sistemática referirse al equipamiento cultural como 'CAC Málaga'. El motivo es doble: de una parte, la marca 'CAC Málaga' sigue en manos de Gestión Cultural y Comunicación, pese a que el pleno municipal aprobó hace dos años que pasara a manos del Ayuntamiento, y de otro lado, el conflicto laboral con la plantilla del centro, que ha reclamado que el reinicio de la actividad en el CAC debería haberse realizado con la participación de los trabajadores del centro.