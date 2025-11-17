Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Entrada del Louvre. Reuters

El Louvre tiene que cerrar nueve salas por la «fragilidad» del edificio

El monumental museo prohíbe el acceso del público a una galería dedicada a la cerámica griega después de que hayan detectado problemas en algunas vigas en el segundo piso

Enric Bonet

Lunes, 17 de noviembre 2025, 19:01

Comenta

Otra mala noticia para el museo del Louvre. El monumental centro cultural de París ha tenido que cerrar una de sus galerías después de que ... hayan detectado problemas en algunas vigas del edificio, que es un antiguo palacio real situado en el corazón de la capital francesa. Así lo ha anunciado este lunes por la tarde el Louvre en un comunicado en que no precisa hasta cuándo durará este cierre «por precaución». Esta decisión se produce menos de un mes después de que el museo más visitado en el mundo sufriera un espectacular atraco el 19 de octubre, cuando cuatro ladrones se llevaron ocho joyas de la época de Napoleón y de los emperadores y reyes de Francia del siglo XIX.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Alquileres desde 365 euros: así podrás acceder a partir de hoy a una VPO asequible por la zona de la Universidad de Málaga
  2. 2 El calvario de una joven de 19 años a la que su exnovio empujó por la ventana en Málaga
  3. 3 Un incendio en una caseta de transformación deja sin luz a 600 vecinos en Málaga
  4. 4 Un equipo del Materno salva la vida a una niña de dos años de Badajoz
  5. 5

    Así será la nueva salida de Alhaurín de la Torre hacia la autovía A-7
  6. 6 Un turismo que circulaba en sentido contrario por la AP-7 causa un accidente con cinco heridos a la altura de Mijas
  7. 7 Hallan el cadáver de un hombre de 57 años flotando en Puerto Marina
  8. 8 Colisión frontal entre una ambulancia y un coche en Cuevas del Becerro: hay once heridos, uno de ellos grave
  9. 9 Solicitudes para el programa Termalismo del Imserso 2026: fechas y plazos
  10. 10

    Temor en los ayuntamientos de Málaga al coste político de la nueva tasa de basura

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur El Louvre tiene que cerrar nueve salas por la «fragilidad» del edificio

El Louvre tiene que cerrar nueve salas por la «fragilidad» del edificio