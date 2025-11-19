Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
'Retrato de Elisabeth Lederer', de Gustav Klimt EFE

Klimt destrona a Warhol y Picasso

Adjudicado por 236 millones de dólares, el cuadro 'Retrato de Elisabeth Lederer' del pintor austríaco es la pintura más cara vendida en una subastada

Miguel Lorenci

Miguel Lorenci

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 14:07

Comenta

Un golpe de martillo convertía a Gustav Klimt en Gustav 'King'. 'Retrato de Elisabeth Lederer', una rara y seductora obra de pintor austríaco, se convertía ... en la madrugada del miércoles en la más cara subastada jamás. Rematada en 236,4 millones de dólares (unos 205 millones de euros), marcó un nuevo triple récord: para la pieza, para su autor y para el subastador, destronando a Warhol y a Picasso.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Alerta sanitaria por listeria: retiran nuevos lotes de chóped, pavo y mortadela vendidos en Andalucía
  2. 2 Ingresa grave un hombre que cayó por un desnivel tras un empujón de su novia en Benalmádena
  3. 3 Novedades en el Domingo de Ramos en Málaga: cambia el orden de cuatro cofradías
  4. 4 El Málaga despide a Sergio Pellicer y busca alternativas
  5. 5 Tres accidentes complican el tráfico en la A-7 en Rincón, Ciudad Jardín y Calahonda
  6. 6

    El club negocia con varios técnicos en busca de un acuerdo
  7. 7 Corte total del acceso a Málaga desde la A-357 por las pruebas de carga del nuevo carril bus-VAO
  8. 8 La mejor cerveza de Andalucía se tira en este bar de Málaga
  9. 9

    Los quesos de cabra malagueña que han triunfado en los World Cheese Awards (y dónde comprarlos)
  10. 10

    Málaga amplía las rebajas de la plusvalía por herencia y apurará el cobro de la nueva tasa de basura

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Klimt destrona a Warhol y Picasso

Klimt destrona a Warhol y Picasso