El arte universal se cita en la Picassiana Castella y Perera, con autoridades y el empresario José Carlos Escribano. :: mIGUE fERNÁNDEZ Castella y Perera promocionan esta corrida, donde Loren decorará la plaza con obras de Caravaggio, Miguel Ángel o Velázquez ANTONIO M. ROMERO Jueves, 2 agosto 2018, 00:12

málaga. Corría 2003 cuando al socaire de la inauguración del Museo Picasso de Málaga se impulsó la creación de la Corrida Picassiana, celebrándose aquel año la primera edición. Tras un parón, en 2009 se recuperó de manera continuada y ya forma parte de la temporada taurina en La Malagueta. Un festejo singular donde el toreo y el arte se dan la mano en homenaje a Pablo Ruiz Picasso, aficionado a la tauromaquia y en cuya obra el toro es un elemento central. El cartel de este año lo conforman Antonio Ferrera, Sebastián Castella y Miguel Ángel Perera ante las reses de Fuente Ymbro el próximo 14 de agosto.

Esa tarde, el artista francés Loren Pallatier volverá a decorar el coso del Paseo de Reding con una escenografía en la que estarán presentes las 'toreografías' -pinturas resultantes de torear con la muleta empapada en pintura sobre un lienzo- que en esta ocasión serán de oro sobre un burdeos profundo y que reproducirán obras de pintores clásicos universales como Caravaggio, Velázquez o Miguel Ángel.

Así lo anunció el pintor a través de un mensaje leído por el periodista Damián Bernal en el acto celebrado en el salón de actos del Museo Carmen Thyssen, que colgó el cartel de 'No hay billetes', donde se dio a conocer el cartel de la Corrida Picassiana y que contó con la presencia de Castella y Perera -Ferrera no pudo acudir al estar convaleciente de una reciente operación, aunque dejó unas palabras vía telefónica-.

Con la presencia del alcalde de la ciudad, Francisco de la Torre, el diputado de Cultura, Víctor González, la jefa del servicio de Juego y Espectáculos de la Junta, Catalina Gómez, y el empresario de La Malagueta, José Carlos Escribano, Castella y Ferrera mantuvieron una animada charla en la que abordaron diferentes cuestiones taurinas.

Inspiración

Respecto a su presencia en la Picassiana, el diestro francés, que ya la toreó en 2009, afirmó que tiene «ilusión porque es una fuente de inspiración y más para mí porque Picasso tiene una unión muy fuerte con mi tierra; es una tarde para disfrutar en una plaza importante» y destacó que torear en Málaga «es un gusto». Por su parte, el matador extremeño, que dijo no tener un buen recuerdo de su participación, en 2016, en la Picassiana porque le tocó «uno de los peores lotes» de su carrera, se mostró confiado en sacarse la espina en esta ocasión. «Málaga es una plaza especial con gente especial y una feria de máxima categoría», subrayó. Ferrera mostró su ilusión por debutar en este singular festejo: «Es un honor».

Sebastián Castella y Miguel Ángel Perera destacaron el carácter cultural de la tauromaquia y llamaron a su defensa y promoción. A este respecto, Castella se refirió al uso político que se hace de la fiesta de los toros en España y aseguró: «En Francia, los toros no se han politizado y por eso no se han metido tanto con la fiesta». Perera, por su parte, subrayó que a él «nadie me va a dar lecciones de animalista», que más que convencer a los antitaurinos lo que le gustaría es que «nos dejen tranquilo» y sostuvo que la clave para la pervivencia de la tauromaquia es «enseñar y acercar» a los ciudadanos al mundo del toro más allá del festejo en la plaza. A este respecto, relató la experiencia que pone en práctica en su finca abriéndola a que vayan alumnos de los colegios a conocer el mundo rural y los valores de la tauromaquia.

Ambos diestros pusieron en valor que iconos e ídolos de la sociedad reivindiquen su afición a la tauromaquia como el caso de Antonio Banderas y su reciente serie 'Genius' sobre Picasso, aunque admitieron que hay «otros muchos que no quieren decir que son taurinos porque les puede perjudicar en sus carreras».

Castella y Perera se mostraron satisfechos con la evolución de su temporada de 2018. Respecto a la rivalidad entre los toreros, el francés manifestó que debería haber más pique entre los diestros «porque eso haría a más gente y a la plaza», mientras que el extremeño dijo que entre los toreros «hay respeto y la rivalidad se ve en el ruedo delante del toro». Dos de los protagonistas de la Picassiana intercambiaron elogios sobre sus respectivas tauromaquias y se mostraron respeto y amistad «que se olvida cuando sale el toro porque cada uno quiere ser el mejor». Por ello animaron a acudir a la Picassiana y al resto del abono en La Malagueta.