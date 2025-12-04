Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Timsam Harding en la presentación de 'A tiempo para la espera'. La Térmica

Cuando el arte hace ruido: Timsam Harding traslada el sonido urbano a La Térmica

El artista malagueño inaugura 'A tiempo para la espera', una instalación que transforma el paisaje sonoro de la ciudad en experiencia física a través de esculturas

Carmen Barainca

Jueves, 4 de diciembre 2025, 13:05

Comenta

En Vallecas el ruido nunca duerme. La carretera M-30. Un millón de coches a diario. Talleres al otro lado del edificio. Música de discotecas ... que desvelan desde medianoche. Y, entre tanto, el roce áspero de hojas de adelfa, planta que a veces aísla el estruendo y otras lo devuelve como un eco metálico. Ese paisaje sonoro —rutinario, persistente, casi íntimo— es el que el artista malagueño Timsam Harding ha trasladado a La Térmica en 'A tiempo para la espera', instalación que podrá visitarse en la primera planta hasta el 1 de marzo de 2026.

