Cuando el arte hace ruido: Timsam Harding traslada el sonido urbano a La Térmica

En Vallecas el ruido nunca duerme. La carretera M-30. Un millón de coches a diario. Talleres al otro lado del edificio. Música de discotecas ... que desvelan desde medianoche. Y, entre tanto, el roce áspero de hojas de adelfa, planta que a veces aísla el estruendo y otras lo devuelve como un eco metálico. Ese paisaje sonoro —rutinario, persistente, casi íntimo— es el que el artista malagueño Timsam Harding ha trasladado a La Térmica en 'A tiempo para la espera', instalación que podrá visitarse en la primera planta hasta el 1 de marzo de 2026.

«El antiguo pasillo se vuelve territorio para detenerse». El artista muestra una composición fotográfica y cinco islas de escucha que funcionan como pequeñas arquitecturas vibratorias: estructuras cúbicas de acero inoxidable que alojan subwoofers de baja frecuencia. Desde ellos emanan ondas que se transmiten a unas esculturas de hojas de adelfa moldeadas en aluminio fundido, suspendidas en las superficies metálicas. Cada pieza es un sistema donde el sonido, al atravesar el metal, se deforma, reverbera y adquiere cuerpo.

El conjunto genera un paisaje donde lo cotidiano —la lluvia, el abrir y cerrar de una verja, voces amortiguadas, el tráfico o la conversación de jóvenes intentando entrar en una discoteca de Berlín— se transforma en materia táctil. «Son esculturas sonoras que transforman el ruido urbano en experiencias físicas. Una invitación a detenernos y a escuchar de otra manera aquello que nos rodea», señaló el vicepresidente de Cultura, Manuel López Mestanza, recordando que esta muestra completa una programación «inédita» con cuatro exposiciones simultáneas, todas de producción propia.

Ruido convertido en calma

El origen del proyecto apunta a Genalguacil, donde Harding desarrolló 'Sin silencio' en 2024. Allí fue seleccionado para esta individual en La Térmica. «Este proyecto parte de ese espíritu de convertir un espacio de paso en un espacio para pararse», subrayó el director del centro y comisario, Antonio Javier López, quien añadió: «Invita a encontrar en el ruido una especie de calma. Esa paradoja es central en su trabajo».

Esa paradoja alcanza su símbolo en las adelfas. «Su resina es profundamente tóxica, pero también nos protege del ruido», explicó López. Los arcenes de la M-30, donde la planta crece sin cuidados, son la geografía cotidiana del artista. «Puedes estar en una discoteca escuchando música y vivirla de forma muy distinta al vecino que la oye a través de la pared. Me interesa cómo nos relacionamos con un mismo sonido desde lugares distintos», apuntó Harding, que graba vibraciones con geófonos y convierte cada registro en una escultura viva.

Timsam Harding, Manuel López y el equipo de La Térmica, en la presentación 'A tiempo para la espera'. La Térmica

Harding asegura que continuará explorando esta línea artística, combinando sonido y experiencia visual, tal como ha hecho en proyectos anteriores. La próxima parada de su trabajo será en la Galería T20, aunque todavía no se ha fijado la fecha exacta de la exposición.

Mientras tanto, en 'A tiempo para la espera', el ruido urbano deja de ser fondo y se vuelve una forma de intimidad. Y en un pasillo que antes se atravesaba sin mirar, ahora el visitante —por primera vez— se sienta, escucha y descubre que también el estruendo puede ser una pausa.