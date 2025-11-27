El arte que nace en el mundo rural se hace visible en Málaga

El mundo rural se une a través del arte en Málaga. La Consejería de Cultura, a través de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, pone ... en marcha el primer Foro Andaluz de Arte y Ruralidad, un nuevo espacio de encuentro y reflexión destinado a reconocer y fortalecer las prácticas artísticas vinculadas al ámbito rural en Andalucía. El objetivo es doble: visibilizar el trabajo que se desarrolla en los pueblos andaluces en torno a las artes plásticas y visuales y propiciar sinergias con iniciativas de referencia procedentes de otros territorios del país.

Comisariado por el profesor de Historia del Arte de la UMA, crítico y comisario de exposiciones Juan Francisco Rueda, el foro se configura como el primer encuentro en la comunidad autónoma que reúne proyectos pioneros surgidos en el medio rural desde finales del siglo XX, junto a las numerosas propuestas que han emergido durante las primeras décadas del siglo XXI. La cita tendrá lugar los días 28 y 29 de noviembre en el Museo de Málaga, articulada en torno a conferencias, mesas redondas y presentaciones de casos.

La directora del Instituto Andaluz de las Artes Plásticas y Visuales, que coordina el ciclo, Lorena Codes, subraya la importancia de descentralizar la gestión cultural y dar voz a los relatos periféricos como estrategia de empoderamiento de la ciudadanía rural. «Desde el pensamiento colectivo y la acción en comunidad se pueden alcanzar objetivos de innovación que nos permitan llegar a modelos culturales alternativos e integradores», ha señalado.

«Estas iniciativas muestran la emergencia cultural del ámbito rural», destaca su comisario, Juan Francisco Rueda

Por su parte, el comisario del foro, Juan Francisco Rueda, destaca que «estas iniciativas muestran la emergencia cultural del ámbito rural mediante proyectos que, en muchos casos, se convierten en ejercicios de resistencia frente a la despoblación y los desequilibrios territoriales, al tiempo que abren vías ejemplares de acceso a la cultura contemporánea en enclaves alejados de las grandes ciudades».

En Andalucía, cerca del 20% de la población reside en entornos rurales, lo que implica que alrededor de dos millones de personas encuentran mayores dificultades para acceder de manera directa a experiencias de arte contemporáneo. En este contexto, el foro aspira a convertirse en un altavoz que reivindique la relevancia de los ecosistemas culturales más allá de las ciudades y contribuya a trazar un primer estado de la cuestión sobre arte y ruralidad.

El programa reúne iniciativas que han destacado por su carácter innovador o por su capacidad para conectar la práctica artística con áreas como la sostenibilidad, la sociología o el desarrollo local. El encuentro parte de una concepción amplia de lo rural, entendiendo que trasciende lo geográfico para incorporar dimensiones sociales, económicas y culturales.

Punto de encuentro

El I Foro Andaluz de Arte y Ruralidad nace también con vocación de convertirse en un punto de encuentro profesional, facilitando la presentación y el intercambio entre proyectos de primer nivel, así como la incorporación de nuevas metodologías por parte de agentes locales andaluces. Este intercambio revertirá directamente en el fortalecimiento del tejido cultural de los pueblos.

Participarán en los diferentes bloques temáticos profesionales de referencia —artistas, gestores culturales, comisarios y docentes universitarios— que han desarrollado proyectos con un destacado impacto social o han investigado las múltiples dimensiones de lo rural. Entre ellos, José Jurado (Centro Dados Negros), Miguel Ángel Herrera (Genalguacil Pueblo Museo), Juan López López (Aptitudes), Víctor Borrego (alRaso), Alegría y Piñero (Residencias Artísticas de La Puebla de Cazalla), Rafael Jiménez y Demetrio Salces (Z Jornadas de Arte), María Alcaide (Grotta Air), Laura Siles (Mutur Beltz), José María Luna y Lluís Alexandre Casanovas Blanco.

Los contenidos del foro se estructuran en torno a ejes fundamentales que atraviesan las prácticas contemporáneas en el medio rural: la relación entre comunidad y territorio; la artesanía; los vínculos con el sector agropecuario; la sostenibilidad medioambiental; y la doble dimensión, creativa y gestora, de muchos de los agentes implicados.