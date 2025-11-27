Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Proyecto artístico en una fachada de Genalguacil.

El arte que nace en el mundo rural se hace visible en Málaga

El Museo de Málaga acoge este viernes y sábado el primer Foro Andaluz de Arte y Ruralidad, con proyectos pioneros surgidos en la periferia

SUR

Jueves, 27 de noviembre 2025, 18:39

Comenta

El mundo rural se une a través del arte en Málaga. La Consejería de Cultura, a través de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, pone ... en marcha el primer Foro Andaluz de Arte y Ruralidad, un nuevo espacio de encuentro y reflexión destinado a reconocer y fortalecer las prácticas artísticas vinculadas al ámbito rural en Andalucía. El objetivo es doble: visibilizar el trabajo que se desarrolla en los pueblos andaluces en torno a las artes plásticas y visuales y propiciar sinergias con iniciativas de referencia procedentes de otros territorios del país.

