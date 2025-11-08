Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Victoria Maldonado, con una de sus piezas más recientes. Migue Fernández

El arte monstruosamente bello de Victoria Maldonado

La artista malagueña expone en el Rectorado su «cerámica salvaje», cuerpos escultóricos de textil y porcelana que cuestionan el concepto de lo abyecto

Regina Sotorrío

Regina Sotorrío

Sábado, 8 de noviembre 2025, 00:12

Victoria Maldonado cose desde que tiene ocho años, cuando su abuela le enseñó a tejer para mantener a raya su hiperactividad. Con el tiempo, en ... la Facultad de Bellas Artes, aprendió a trabajar la cerámica y la porcelana. Y un día, de una manera muy orgánica y natural, hizo convivir ambas formas de artesanía. El resultado es monstruosamente bello: cuerpos extraños, incluso abyectos, hechos de delicada porcelana y preciosos abalorios que cuelgan –literalmente– de la Sala de Exposiciones del Rectorado de la UMA. 'Hacer la tierra. Celebración de la opacidad', comisariada por Luis Puelles, reúne hasta el 10 de enero las últimas creaciones de la artista malagueña con un toque de teatralidad.

