Arena of Valor: Hablamos con los responsables de uno de los juegos más descargados en móviles Maribel Luo y Danni Reds junto al escenario de Arena of Valor. / JON SEDANO Gamepolis Con más de 200 millones de usuarios, su estilo y dinámica ágil está afianzando su posición como sólido candidato en los eSports JON SEDANO Málaga Sábado, 21 julio 2018, 13:03

Más de 200 millones de jugadores registrados y 50 millones diarios. Cifras con las que sueñan muchos grandes juegos de videoconsolas y que las ha conseguido un «pequeño» juego para móviles. Tras arrasar en el mercado asiático bajo el nombre 'King of Glory', llegó el año pasado a Europa como 'Arena of Valor'. Su éxito recae en su propuesta: es un MOBA (juego multijugador de combates en arena) que enfrenta a cinco personas contra otras cinco. Cada equipo tiene que defender sus bases de su rival y cuenta para ello con poderes y armas ligadas a cada personaje.

Dos representantes de la empresa Tencent, Danni Reds y Maribel Luo, visitan Gamepolis para conocer la recepción que está teniendo su juego en España. «Nos ha sorprendido la cantidad de seguidores que tiene en el país y estamos apostando por afianzarlo como eSports», comenta Reds, con quien charlamos mientras varias decenas de jugadores compiten entre sí junto al escenario.

El nombre del juego no es lo único que ha cambiado entre la versión oriental y occidental. «Los estilos que gustan en China no lo hacen en Europa. Los personajes y poderes de la versión oriental son mucho más visuales y explosivos, mientras que aquí no gusta tanto eso», explica Luo.

Captura de pantalla de 'Arena of Valor'. / Tencent

Uno de los reclamos del juego en occidente ha sido la inclusión de personajes de DC Comics, como Batman o Superman, que seguirán recibiendo nuevos aspectos con el objetivo de ofrecer actualizaciones constantes. Y dentro de este punto, sus responsables explican que la forma con la que equilibran el sistema para que no se dé lo que se conoce como «pay to win» (pagar para ganar), es que con monedas lo que se compra son aspectos, que no inciden en la dinámica del juego.

«España se ha convertido en nuestro objetivo principal. Queremos que el juego triunfe aquí para convertirlo en líder dentro de Europa y expandirlo, de hecho, vamos a abrir varias cuentas en redes sociales en español para dar soporte directo», apunta Maribel Luo. Aun así, según Reds, en España «los usuarios son muy explosivos, según aparece un juego se centran mucho en él y lo dejan luego de lado cuando sale otro, aunque con el tiempo vuelven». De esta forma, el responsable de redes sociales de la empresa explica cómo el éxito actual de 'Fortnite' no es una competencia directa, además de que ofrecen propuestas diferentes.

Por último, ante la pregunta de si los móviles han superado a las consolas en lo que a oferta se refiere, Luo lo tiene claro: «Sí, todo el mundo lleva un móvil encima y puede jugar desde cualquier parte». Aun así, los responsables ríen cuando se les pregunta por una versión para PlayStation 4, sobre todo teniendo en cuenta que en breve saldrá la de Nintendo Switch.