Arder Si algo tiene futuro en esta ciudad es La Noche de los Libros, quizá la cita cultural –merecedora de ese nombre– más trasversal que tenemos por aquí La Noche de los Libros está que arde.

Ahora ellos son la medida del tiempo. Antes y después de V. Antes y después de M. Por eso cuesta tan poco identificarse con las palabras de José Antonio Ruiz, librero de Luces, cuando cuenta que su hijo pequeño tiene cinco años, como la Noche de los Libros, y que ahora está empezando a leer y que todo le parece increíble, el crecimiento del pequeño, la consolidación de un proyecto en torno a la lectura. La memoria confunde una edición con otra, una primavera con la anterior y la siguiente, porque la medida del tiempo son ellos. Así no cabe duda de que el año en que los amigos de Pechakucha me invitaron a contar qué hago en el periódico, nada más bajarme de la tarima tenía un mensaje en el teléfono móvil que nos llevó a Urgencias: a V no le bajaba la fiebre y apenas podía respirar. Lo mismo el año pasado. Tengo que consultar la hemeroteca para confirmar si vino Jean Echenoz o Fernando Aramburu, pero nadie me quita de la cabeza que cuando llegué a casa de madrugada después de escuchar a Antonio Escohotado pasamos un par de horas en vela antes de salir de nuevo hacia el hospital. Allí pasamos una semana con M, que apenas tenía un mes y poco. 38 días, 38 grados.

Hay que subir hasta los 451 grados (Fahrenheit) para que arda el papel. De ahí toma su nombre Málaga 451, el ciclo en el que se inscribe La Noche de los Libros. Y Málaga 451 bebe a su vez de la novela de Ray Bradbury 'Fahrenheit 451', que describe una sociedad del futuro donde los libros están prohibidos. Pero si algo tiene futuro es el libro. Y la música. Y el teatro. Y la conversación inteligente. Y una noche de primavera pasada al fresco con los amigos y una cerveza, si hay suerte. Y los niños jugando y aprendiendo con Harry Potter y Julio Verne como excusa. Y bichear entre los expositores de las editoriales y los libreros para gastarte siempre un poco más de lo que debes. Y encontrarte con cualquiera, casi de año en año, en las galerías de La Térmica, en los patios exteriores bajo los árboles.

Porque si algo tiene futuro en esta ciudad es La Noche de los Libros, quizá la cita cultural –merecedora de ese nombre– más trasversal que tenemos por aquí. La Noche de los Libros representa, además, un nuevo caso en la mimetización de los proyectos con sus promotores y así la propuesta deja el sabor de la destilación del buen gusto, el cosmopolitismo, el deseo de modernidad y la vocación irreverente y noctámbula de Txema Martín.

Saben quienes iluminan La Noche de los Libros que una de las mayores amenazas del proyecto pasa por morir de éxito, entendido éste en el sentido numérico del conteo de visitantes y ventas de libros. Por eso Martín reitera que lo esencial no es la estadística, sino la experiencia que se lleven quienes pasen por La Térmica. Esa vivencia se ha topado con dos enemigos básicos: la meteorología y la imponente afluencia de participantes. En ambos frentes han respondido los organizadores con resolución. De una parte, este año volverán a celebrar las ponencias de mayor postín en el auditorio Edgar Neville, que puede ser menos encantador que los jardines y el cielo abierto (cuando hace bueno), pero que garantiza una mayor comodidad a los asistentes. Y en cuanto al aluvión de visitantes, movidos sobre todo por el encantador programa para el público infantil y juvenil de la primera hora de la tarde, la redistribución de los espacios probada el año pasado parece un buen comienzo para ir ajustando la oferta y la demanda.

Unos tantos y otros tan poco, aunque anden alrededor de la letra impresa. El vuelo ascendente de La Noche de los Libros contrasta con la languidez de la que espera salir la Feria del Libro, que enfila una edición de transición a la espera de su 50 aniversario a la vuelta del calendario. Mismo presupuesto, casi el mismo número de casetas y misma ubicación que el año pasado. Se mantiene la feria en la plaza de la Merced y parece buena horma para ese zapato, después de la patada de una agencia del gobierno regional para echarla del Palmeral de las Sorpresas donde parecía recuperar el brío perdido. Ahora las tornas han cambiado de manera notable y la feria suma la apuesta renovada de la Junta de Andalucía. Y buena falta le hace.

Cuatro días separarán el final de la feria de La Noche de los Libros: de un domingo al viernes siguiente. Y la coincidencia, lejos del agobio, deja un regusto a ganas de jarana literaria. Lo ha resumido fetén la gente talentosa de Narita, el estudio malagueño que ha diseñado la imagen de Málaga 451-La Noche de los Libros: 'Algo está a punto de arder'. Pues que arda.