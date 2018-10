Javier Calleja: «Apostamos por Málaga y no nos equivocamos» Javier Calleja participó ayer en la presentación de las propuestas de la Fundación Málaga. / FRANCIS SILVA El artista traza un paralelismo entre su carrera y la ciudad en la presentación de las iniciativas de la Fundación Málaga ANTONIO JAVIER LÓPEZ Miércoles, 31 octubre 2018, 00:31

No le gusta hablar en público. Lo que tiene que decir, suele plasmarlo en cuadros, dibujos, esculturas o instalaciones. Por eso, cuando le ofrecieron dar una charla ante una probable audiencia más que concurrida, su primer impulso fue negarse. Luego, le convencieron con una razón de peso sentimental. «Málaga es mi debilidad». Así lo resumía en la tarde de ayer el artista Javier Calleja en los primeros compases de su intervención en la que trazó un paralelismo, justo, entre su carrera y su ciudad.

Calleja compartió sus vivencias durante el acto de presentación de las nuevas propuestas de la Fundación Málaga para el curso que ahora comienza. Una ocasión que aprovechó el artista plástico para reivindicar: «Ya no es necesario irse». Él sintió ese impulso hace algo más de una década. Nacido en Málaga, Calleja había vivido en Barcelona, en Granada y en otras ciudades. «Nunca paraba más de un año en Málaga», recordó ayer. Pero hace una década y media paró en Málaga «por amor». Conoció a Alicia -hoy, su mujer- y pensó que en unos meses estaría de nuevo haciendo las maletas: «Quería ir a Berlín, pero en una conversación con Alicia decidimos que nos iríamos a Nueva York». Tenían visa para tres meses, pero a los dos meses sintieron que aquel no era su lugar en el mundo. «Ya habían desaparecido los grandes centros de arte mundiales. Ya no eran necesarios. Había que apostar por otra cosa... Así que apostamos por Málaga y no nos equivocamos», remató Calleja para ilustrar la decisión profesional y vital que ha mantenido desde entonces.

«No había Instagram (red social donde Calleja tiene más de 107.000 seguidores), no había Facebook, pero ya nos dimos cuenta de que desde Málaga podíamos llegar al mundo entero», añadía el artista, que ha participado en las dos últimas ediciones de Art Basel Hong Kong y que dentro de unos días iniciará una larga gira por varios países asiáticos para presentar su obra reciente.

Ciudad de la cultura

«Tenemos artistas, tenemos estructura y ahora tenemos que intentar potenciar los pequeños contenedores dentro de este gran contenedor», abogó Calleja al hilo de la transformación de la ciudad, que ha ido paralela a su vuelo ascendente en la escena artística internacional. «Málaga ya es la ciudad no sólo de los museos, sino la ciudad de la cultura», abrochó.

Calleja compartía sus vivencias durante la presentación de las propuestas de la Fundación Málaga, desgranadas ayer por el presidente de la institución, Juan Cobalea, quien también destacó la «gran transformación de Málaga a través de la cultura». Apuestas que la Fundación Málaga concreta en iniciativas como la Cátedra Picasso («el proyecto más ambicioso en la historia de la fundación», según Cobalea) o la beca a la joven bailarina malagueña Irene Estévez, que ayer demostró en directo por qué ha recibido el apoyo de la institución dedicada al mecenazgo cultural para ampliar su formación en la Escuela de Ballet del Teatro Bolshói de Moscú.