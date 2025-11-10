Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
El escritor chileno Sergio Marras. Jorge Brantmayer

Sergio Marras

Escritor
«Los anuncios de lo que viene están por todas partes, pero nos negamos a verlos»

El autor novela en 'Perro mundo' una aventura detectivesca en un futuro distópico con la vexilología en el centro de la trama

Doménico Chiappe

Doménico Chiappe

Madrid

Lunes, 10 de noviembre 2025, 00:28

Comenta

En la novela '1984' de George Orwell la hegemonía mundial se la disputaban tres grandes regiones. Oceanía, Eurasia y Estasia. Ahora, con los actores nacionales ... fuera de juego, uniéndose en torno a antiguas superpotencias pero de gran extensión territorial, el escritor Sergio Marras (Santiago de Chile, 1950) hace otro ejercicio de ficción que muestra el fenómeno geopolítico actual en la novela 'Perro mundo' (Ediciones Lastarria y De Mora).

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El colegio infantil diocesano Virgen del Carmen echa el cierre en Huelin
  2. 2 Miles de personas recorren el Centro de Málaga en defensa de la sanidad pública
  3. 3 Siete heridos tras chocar dos coches en la A- 7052 a su paso por Cártama
  4. 4 «Vota por mi hijo»: la Policía alerta de una nueva estafa con la que toman el control de tu WhatsApp
  5. 5 Nueva ayuda para que los jóvenes andaluces se saquen el carné de conducir: estos serán los requisitos
  6. 6 Retiran el paro a una limpiadora que dejó de acudir a su trabajo a propósito para que la despidiesen
  7. 7

    Actuar para malvivir: el 77% de los actores cobra menos de 12.000 euros al año
  8. 8 Ayuso recibe el alta tras sufrir una bajada de tensión y tener que abandonar un acto en ambulancia
  9. 9 Paga extra de Navidad de los pensionistas: ¿cuándo la ingresan los bancos?
  10. 10 Susto en Algarrobo-Costa por un aparatoso incendio en la terraza de una vivienda

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur «Los anuncios de lo que viene están por todas partes, pero nos negamos a verlos»

«Los anuncios de lo que viene están por todas partes, pero nos negamos a verlos»