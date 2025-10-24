Antonio Banderas toma los mandos de un nuevo 'Godspell': potencia el conflicto y suma funciones al mediodía

Hace unos días brindaba con champán frente a una finca de Valladolid para celebrar con la prensa la boda de su hija Stella del Carmen. ... Hoy lo hacía con vino dulce de Málaga en su Teatro del Soho para presentar el regreso de 'Godspell'. «Me salió muy bien en la boda y lo voy a repetir», bromeaba antes de tomarse un trago. Antonio Banderas recupera así una tradición de los estrenos teatrales de la época en la que él descubrió este musical en el Teatro Cervantes, allá por los 70. Un ritual del pasado para hablar de la liturgia del futuro. El actor y director malagueño toma los mandos de una nueva versión del musical que hace tres años dirigió Emilio Aragón sobre estas tablas. Aquello fue un éxito «rotundo y corto», por eso ha querido retomarlo bajo su mirada, con novedades en el elenco y con ese formato Broadway que incluye funciones al mediodía con 'brunch'. «Me apetecía muchísimo hincarle el diente a estas canciones y esta historia». Estaré en cartel del 30 de octubre al 11 de enero.

Sobre todo, en este momento. En un mundo con «conflictos a todos los niveles», Banderas recupera ese mensaje de «justicia y paz» que reclamaba la juventud de los 60, en plena guerra de Vietnam, y que está en la génesis de musicales como 'Godspell', 'Hair' y 'Jesucristo superstar'. Por eso, en su revisión de la obra de John-Michael Tebelak y Stephen Schwartz, el enfrentamiento que tiene fuera de los muros del escenario «se potencia muchísimo». Los personajes se ubican así en un templo o iglesia en ruinas mientras en el exterior se desata la guerra. Son «personas oprimidas en un lugar encerrado que de repente juegan con los Evangelios para creer y crear una realidad paralela que les permite soñar en un mundo mejor». Desde el principio, ese grupo de personas se revelan como actores, tomándose Banderas la licencia de hacer teatro dentro del teatro.

El mensaje de Jesús, mantiene, «sigue teniendo mucha fuerza» hoy. «Y no hablo como cristiano sino como ciudadano raso», apostilla. Y no pertenece a una sola religión, también está en la cábala. «El perdón, la caridad, la humildad… Temas que vemos ñoños porque el mundo con el que tenemos que confrontarlo es tan fuerte que parece que si no robas eres tonto y si no te comportas de determinada manera eres tonto», reflexiona. Y añade: «Vivimos en una época en la que es demasiado fácil convertirse en aquello que criticamos».

Para contrarrestar esa realidad, él hace un llamamiento a ir al teatro. Sobre todo a los jóvenes, a los que quiere acercarse con un proyecto de Club de Teatro en la UMA que aún está madurando. «Es muy sano, muy puro: es un grupo de gente delante de un grupo de gente, nada va a cambiar eso», argumenta, tras lamentar la subida en el porcentaje de suicidios adolescentes, con casos muy recientes como el de Sandra Peña. Parte del problema, asegura, está en el «déficit de atención» al que han abocado a la juventud las pantallas.

Sobre el escenario, 'Godspell' coloca a un elenco muy joven, pero sobradamente preparado. «Son muy potentes, es como si me hubieran regalado un Ferrari, es fácil conducirlo», asegura. Repiten nombres ya conocidos de la «denominación de origen» del Soho, como Roko, Aaron Cobos, Paula Díaz (formada en ESAEM), la mexicana Estibalitz Ruiz y Hugo Ruiz. Angie Fernández es baja tras una lesión en los ensayos por la que tendrá que ser operada. Pero se suman otros miembros a la familia, como Ferrán Faba, que asume el rol de Jesús contemporáneo, con una camiseta de Superman como look. «Es un mensaje que está en la mente colectiva, hay un Jesús en cada uno de nosotros. Antonio me está ayudando a encontrar esa cosa que está en mí, tengo que encontrarlo desde mi propia verdad», declara.

Para este 'Godspell', Banderas refuerza su apuesta por los nuevos horarios y públicos del entorno que ya inició con 'Gypsy'. Se afianza el horario anglosajón los sábados y domingos, con funciones a las 14.00 horas y la posibilidad de tomar un 'brunch' previo (por 16 euros) en sus restaurantes. Todas las sesiones se adelantan a las 19.00 horas. Y, además, vuelven los autobuses gratuitos desde Rincón de la Victoria, Antequera, Marbella, Ronda y Alhaurín de la Torre para fomentar la movilidad desde la provincia.