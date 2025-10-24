Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Antonio Banderas toma los mandos de un nuevo 'Godspell': potencia el conflicto y suma funciones al mediodía

Marilú Báez

Antonio Banderas toma los mandos de un nuevo 'Godspell': potencia el conflicto y suma funciones al mediodía

El director y actor malagueño recupera bajo su mirada el mensaje de «justicia y paz» del clásico de Broadway, que se reestrena en el Teatro del Soho el 30 de octubre

Regina Sotorrío

Regina Sotorrío

Viernes, 24 de octubre 2025, 15:44

Hace unos días brindaba con champán frente a una finca de Valladolid para celebrar con la prensa la boda de su hija Stella del Carmen. ... Hoy lo hacía con vino dulce de Málaga en su Teatro del Soho para presentar el regreso de 'Godspell'. «Me salió muy bien en la boda y lo voy a repetir», bromeaba antes de tomarse un trago. Antonio Banderas recupera así una tradición de los estrenos teatrales de la época en la que él descubrió este musical en el Teatro Cervantes, allá por los 70. Un ritual del pasado para hablar de la liturgia del futuro. El actor y director malagueño toma los mandos de una nueva versión del musical que hace tres años dirigió Emilio Aragón sobre estas tablas. Aquello fue un éxito «rotundo y corto», por eso ha querido retomarlo bajo su mirada, con novedades en el elenco y con ese formato Broadway que incluye funciones al mediodía con 'brunch'. «Me apetecía muchísimo hincarle el diente a estas canciones y esta historia». Estaré en cartel del 30 de octubre al 11 de enero.

