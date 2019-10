Antonio Banderas: «Si me tengo que morir, me moriré, pero no voy a parar» Banderas, en la presentación de la campaña de moda hombre de El Corte Inglés. / MIGUE FERNÁNDEZ El actor malagueño afronta la cuarta semana de ensayos del musical 'A Chorus Line', a cuyo estreno en el Teatro del Soho Caixabank llegará «sin dormir literalmente» FRANCISCO GRIÑÁN Málaga Jueves, 3 octubre 2019, 09:18

Está viviendo un momento dulce. Más que eso. También vive ilusionado y, en ese estado, cualquier inconveniente o problema siempre tiene una solución. Le está pasando a Antonio Banderas (Málaga, 1960), que tenía previsto haber estrenado ya por estas fechas su proyecto dramático, el Teatro del Soho Caixabank, con el musical 'A Chorus Line'. Las obras de remodelación del antiguo Teatro Alameda se ha retrasado y el actor asume la «responsabilidad» de las dilaciones. Su agenda estaba despejada este último trimestre del año para concentrarse en los ensayos del montaje escénico, pero el éxito del filme 'Dolor y gloria' se ha cruzado en su camino. Por eso anda entre EE UU y Málaga, promocionando la cinta de Almodóvar por tierras norteamericanas, e invirtiendo hasta el último minuto en los preparativos del musical que abrirá su teatro. «Si me tengo que morir, me moriré, pero no voy a parar porque no puedo, es mi forma de ser. Si me encierro en mi casa, me como las paredes», confesó ayer el actor, que sufrió hace un par de años un ataque al corazón. Un aviso que, lejos de retirarle de la actividad, le hizo apostar por lo que en este momento le da la vida: su proyecto teatral.

Banderas había quedado ayer con la prensa para presentar la nueva campaña de moda hombre para el otoño de El Corte Inglés. Pero el inminente estreno de 'A Chorus Line' se apoderó de la rueda de prensa y hasta la compañía que ha recurrido a su imagen para su colección de vestuario masculina anunció que también se suma como empresa colaboradora del Teatro del Soho Caixabank los próximos cinco años.

Sobre las obras de remodelación, la fase final de la rehabilitación del edificio de calle Córdoba, que contará con 900 butacas, está siendo una «carrera de obstáculos increíble», reconoció Antonio Banderas, que a este contratiempo ha unido algunos efectos colaterales tras ganar el premio al mejor actor en el pasado Festival de Cannes por su papel en la cinta de Almodóvar 'Dolor y gloria'. «Es un éxito para mí, pero me roba cantidad de tiempo porque Sony me exige promocionar el filme en EE UU», comentó el actor y codirector del musical 'A Chorus Line', el cual se encuentra en su cuarta semana de ensayos.

Hace unos días, Banderas se perdió varias jornadas de preparativos ya que tuvo que ir a Nueva York para la presentación de la cinta del director manchego. Y en las próximas semanas, el intérprete tiene que volver a Estados Unidos para continuar con la promoción, mientras continúan los ensayos. Concretamente, viajará a Los Ángeles donde promocionará nueve días 'Dolor y Gloria' – el filme tiene muchas papeletas de entrar en las nominaciones a los Oscar– y después volver a Málaga con apenas cinco días para la 'première'. «Voy a estrenar el Teatro del Soho Caixabank sin dormir literalmente y con las horas cambiadas, pero no me importa porque lo que me tenga que echar sobre los hombros, me lo echo», aseguró el intérprete malagueño sin ocultar que este proyecto tan personal es algo más que un estreno. Por ello, pese al aviso que le dio el corazón, no quiere posponer más esta iniciativa porque «he decidido que no quiero morir muerto, morirme antes de morirme».

Sobre la campaña de moda masculina de El Corte Inglés, el actor, que llegó a la rueda de prensa vestido para la ocasión de Emidio Tucci, contó que la compañía puso muchas facilidades por lo que el anuncio de televisión se pudo grabar en Málaga, mientras ensayaba 'A Chorus Line'.

En el 'spot' «dinámico y moderno», Banderas aparece con varios jóvenes que representan diferentes modelos de hombres, por lo que bromeó con que, a sus 59 años, ha intentado «salir vivo con estos tíos de 22 años». El intérprete, que este mes de octubre estrena en Netflix su película sobre los papeles de Panamá, 'The Laundromat', aludió al director de esta película, Steven Soderberg, en relación con la campaña publicitaria de El Corte Inglés porque le recordaba a su filme 'Ocean's Eleven', ya que «parece que vamos a robar un banco en el sentido cinematográfico».