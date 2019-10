Antonio Banderas: «Las entradas de 'A Chorus Line' saldrán a la venta mañana o pasado» Banderas, este miércoles, en Málaga. / Migue Fernández El actor, que presenta la nueva campaña de moda de El Corte Inglés, asume la «responsabilidad de los retrasos» en la inauguración del Teatro del Soho CaixaBank y afirma que salvo «un desastre» la apertura será a mediados de noviembre FRANCISCO GRIÑÁN Málaga Miércoles, 2 octubre 2019, 20:33

La cita era para presentar la nueva campaña de moda hombre para el otoño de El Corte Inglés. Pero la presencia del protagonista lo ha cambiado todo: Antonio Banderas. Su proyecto del Teatro del Soho Caixabank ha monopolizado la rueda de prensa y hasta la compañía que ha recurrido a su imagen para su colección de vestuario masculina ha anunciado que también se suma como empresa colaboradora del proyecto del actor para los próximos cinco años. La gran pregunta era la fecha para la inauguración y la de venta de entradas. De lo primero, el intérprete y promotor teatral ha "asumido la responsabilidad de los retrasos", mientras que de lo segundo ha anunciado que "saldrán a la venta mañana o pasado".

Banderas ha aclarado este miércoles que la fecha de apertura no está ligada al comienzo de ventas de las entradas. Así, ha reiterado que, salvo "un desastre", la inauguración será entre el 10 y el 20 de noviembre, mientras que la adquisición de localidades no se ha puesto en marcha todavía porque queda por establecer el precio de las butacas con visibilidad reducida. Así, ha explicado que 'A Chorus Line' es un montaje 'A' -hay tres tipos a la hora de poner en escena el musical- lo que ha obligado a ampliar el escenario del Teatro del Soho CaixaBank tres metros y ha creado algunas barreras visuales en ciertas localidades.

"La venta de entradas no está ligada a la apertura, sino a que las butacas tengan una visibilidad perfecta y si hay una butaca comprometida tiene que tener otro precio", ha señalado Antonio Banderas, que ha añadido que ya están ultimando esas tarifas según el aforo, por lo que "las entradas van a salir a la venta mañana o pasado". En cuanto a la inauguración, el actor de 'Dolor y Gloria' ha comentado que existe una gran expectación por el estreno en Málaga del Teatro del Soho CaixaBank y que, desde Nueva York, "van a venir 60 personas".

“Si me tengo que morir, me moriré, pero no voy a parar porque no puedo, es mi forma de ser" antonio banderas

El día del estreno no quedará ni un asiente libro del teatro y la familia del intérprete y codirector de ‘A Chorus Line’ no faltará para arroparlo en su nuevo proyecto. Su propio hermano, Javier Banderas, forma parte del comité directivo del teatro, mientras que "Estela del Carmen estará el día del estreno y creo que va a venir también la madre", ha comentado en referencia a Melanie Griffith, que también estará acompañada de sus otros hijos, Alexander y Dakota Johnson ('50 sombras de Grey'), en caso de que esta última no esté rodando.

"Carrera de obstáculos”

La fase final de las obras en el Teatro del Soho Caixabank está siendo una “carrera de obstáculos increíble”, a lo que se ha unido el triunfo de la película de Pedro Almodóvar, ‘Dolor y Gloria’, que ha tocado a Banderas de lleno tras ganar el premio al mejor actor en el pasado Festival de Cannes. “Es un éxito para mí, pero me roba cantidad de tiempo porque Sony Classics me exige promocionar el filme en Estados Unidos”, ha comentado el actor y codirector del musical, el cual se encuentra en su cuarta semana de ensayos.

Hace unos días, Banderas se perdió varias jornadas de preparativos ya que tuvo que ir a Nueva York para la presentación de la cinta del director manchego. De hecho, Banderas también ha avanzado que en las próximas semanas tiene que volver a Estados Unidos, mientras continúan los ensayos. Concretamente, viajará a Los Ángeles donde promocionará ‘Dolor y Gloria’, que tiene muchas papeletas de entrar en las nominaciones a los Oscar, y después volver a Málaga con el tiempo justo para la ‘première’. “Voy a estrenar el Teatro del Soho Caixabank sin dormir, pero no me importa porque lo que me tenga que echar sobre los hombros, me lo echo”, ha asegurado el intérprete malagueño que ha añadido que, pese al aviso que le dio el corazón, “he decidido que no quiero morir muerto, morirme antes de morirme”.

“Si me tengo que morir, me moriré, pero no voy a parar porque no puedo, es mi forma de ser. Si me encierro en mi casa, me como las paredes", ha insistido Antonio Banderas, que estaba vestido para la ocasión de Emidio Tucci, la marca de hombre de El Corte Inglés. Sobre la campaña de moda masculina para el otoño, el actor ha contado que la compañía puso muchas facilidades y el anuncio de televisión pudo grabarse en Málaga, mientras ensayaba ‘A Chorus Line’.

En el ‘spot’, Banderas aparece con varios jóvenes que representan diferentes modelos de hombres, por lo que ha bromeado con que a sus 59 años ha intentado “salir vivo con estos tíos de 22 años”. Banderas, que este mes de octubre estrena en Netflix su película sobre los papeles de Panamá, ‘The Laundromat’, ha aludido al director de esta película, Steven Soderberg, en relación con la campaña publicitaria de El Corte Inglés porque le ha recordado a ‘Ocean’s Eleven’, ya que “parece que vamos a robar un banco en el sentido cinematográfico”.