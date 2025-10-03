Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

GONZALO ROJO

Viernes, 3 de octubre 2025, 02:00

Vamos a tratar de recordar hoy a una destacada bailaora que vivió entre el último tercio del siglo XIX y primera mitad del XX. Se ... llamó de Antonia Gallardo Rueda y fue conocida como Antonia La Coquinera. Hermana de las también bailaoras Josefa y Milagros, se inició en Jerez de la Frontera junto a Chacón y El Chato de Jerez, para debutar en 1893 en el madrileño Teatro Martín, junto a Salud Rodríguez 'La Niña del Ciego'. En 1897 está de nuevo en Madrid, en el Café de la Patria (antes Naranjeros), junto a su hermana Josefa con quien desarrolló gran parte de su vida artística.

