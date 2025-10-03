Vamos a tratar de recordar hoy a una destacada bailaora que vivió entre el último tercio del siglo XIX y primera mitad del XX. Se ... llamó de Antonia Gallardo Rueda y fue conocida como Antonia La Coquinera. Hermana de las también bailaoras Josefa y Milagros, se inició en Jerez de la Frontera junto a Chacón y El Chato de Jerez, para debutar en 1893 en el madrileño Teatro Martín, junto a Salud Rodríguez 'La Niña del Ciego'. En 1897 está de nuevo en Madrid, en el Café de la Patria (antes Naranjeros), junto a su hermana Josefa con quien desarrolló gran parte de su vida artística.

Sevilla fue otro de los escenarios donde Antonia la Coquinera actuó en diferentes ocasiones: en 1899 figuró en el elenco del Café Suizo, en 1900 formaba parte del cuadro del Café Novedades, pasando tres años más tarde al del Café Filarmónico. Según Pepe Blas Vega, en el año 1935 La Coquinera trabajaba en el madrileño Café de La Marina, y en unas declaraciones a la revista «Estampa», en el número correspondiente al 8 de junio del citado año, La Coquinera decía: «Era el café cantante más famoso de España. Cantar en La Marina era la ilusión de todos los principiantes del cante y el baile flamenco. Allí iba lo más «florío» de todo Madrid»

Con anterioridad a estas declaraciones, concretamente el 29 de agosto de 1925, se le ofreció en la Sala Olimpia, de Madrid, un homenaje benéfico en el que participaron La Gaditana, Dolores Ortega, Carmen Núñez, La Gabrielita, Carmen Vargas, Enrique Mariscal, Antonio Molina, El Estampío, Faíco, Ramirote, Niño de Madrid, Niño de Triana, José Perea, Manuel Vallejo, Manuel Escacena, José Cepero, Cojo de Málaga, El Mochuelo, Fósforo el Viejo, El Tripa , El Bizco, Ramón Montoya, Rita Ortega, ella misma y su hermana Josefa.

Fernando el de Triana hizo de Antonia La Coquinera el siguiente comentario: «¿Qué diré yo es esta gran bailaora que no haya dicho ya todo el mundo?.»

«Antonia fue una preciosa porteña (Puerto de Santa María) que como artista a nadie tuvo que envidiar, y como cara bonita, no digamos. Tenía la cara de miss y el tipo faraónico de la más graciosa gitana (aunque no lo era). Tuvo dos hermanas más, Pepa y Milagros, que, como bailaoras, no pasaron de regulares. ¡Pero qué guapas!», según quienes la conocieron, claro está.

