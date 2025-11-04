Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

An Wei, en su estudio de Usera, en Madrid, durante la entrevista. José Ramón Ladra

An Wei, el artista que comenzó en el restaurante chino de sus padres

Arte ·

Como uno de los artistas emergentes más reconocibles de la escena española, el madrileño se consolida al quedar finalista en esta edición del Premio de Pintura BMW y ganar una beca en la Academia Española en Roma

Doménico Chiappe

Doménico Chiappe

Madrid

Martes, 4 de noviembre 2025, 00:18

Comenta

Con siete años, An Wei pasaba las horas dibujando en el restaurante que sus padres tenían en el centro de Madrid. «Ahí pasaba más horas ... que en mi casa, estaba de lunes a domingo, no teníamos vacaciones», recuerda el artista nacido en Madrid en 1990 y de origen chino. Siempre iba con el papel de las libretas de los camareros y un bolígrafo, y copiaba las caras de las revistas. El padre de un amigo del barrio vio aquellos dibujos y le prometió que le presentaría a un pintor, para que le diera clases.

