Alvarado cierra en el MAD de Antequera su largo ciclo sobre los migrantes La exposición puede visitarse en el MAD hasta el próximo 30 de septiembre. / AJ GUERRERO El artista malagueño concluye en el museo de la Diputación una serie que ha desarrollado durante más de una década de trabajo ANTONIO JAVIER LÓPEZ Jueves, 16 agosto 2018, 00:28

«En mi forma de trabajo soy asistemático, emocional, cada obra es un combate imprevisible y es la pintura la que tiene la última palabra». Habla Rafael Alvarado sobre una lucha librada en el lienzo y, en los últimos tiempos, de manera preferente, sobre el papel. Una batalla con un telón de fondo recurrente: la tragedia de los migrantes. A ese asunto ha dedicado el artista malagueño su trabajo de los últimos doce años y ahora siente que el círculo se cierra. Sucede en la exposición 'Negro sobre negro' que Alvarado acaba de inaugurar en el Museo de Arte de la Diputación (MAD) en Antequera.

'Negro sobre negro' Artista Rafael Alvarado Lugar Museo de Arte de la Diputación (MAD) de Antequera Fecha Hasta el 30 de septiembre Horario Hasta el 4 de septiembre, de martes a domingo, de 10.00 a 14.00 horas y de 19.00 a 21.30 h.; a partir del 5 de septiembre, de martes a domingo de 10.00 a 14.00 y de 18.00 a 20.30 h

«Vengo trabajando desde 2006 desde la perspectiva de la creación contemporánea sobre uno de los acontecimientos mas drásticos de nuestro tiempo: el desplazamiento masivo de personas que huyendo de sus propios países de origen, por conflictos bélicos o hambrunas arriesgan sus vidas y muchos mueren en el intento en el mar Mediterráneo por alcanzar el sueño de Europa», ofrece el artista malagueño sobre el tema en el que se ha volcado durante más de una década y que ahora cierra.

«Suceden periodos donde hay un hallazgo, un encuentro, como me ha sucedido a mí con esta temática, que me ha dado muchísimo juego y que me ha permitido evolucionar en mi técnica pictórica. Después de esto, sé que va a venir un momento en que atraviesas el desierto, un periodo de búsqueda», ofrece Alvarado (Málaga, 1957) en alusión a su trabajo más reciente.

«Haber desarrollado durante tanto tiempo esta temática –sigue el autor– me ha llevado a un replanteamiento a la hora de buscar otros motivos a los que poder dedicarme y dar por cerrada esta temática que sobre todo me ha hecho reflexionar sobre esta situación dramática que hay y que no termina de resolverse y que sigue siendo desgraciadamente un asunto muy actual».

Y a lo largo de estos doce años, con la mirada siempre puesta en los migrantes, Alvarado siente que su pintura ha evolucionado sin salir de ese asunto temático: «En las últimas obras se produce una mezcla entre la representación de la imagen y una mayor capacidad de síntesis pictórica donde conviven la mancha y la línea. Lo pictórico y lo dibujístico confluyen, contando una narrativa que en muchos se corta, que no es lineal y que de alguna manera está jugando con el sentido narrativo que podría tener la imagen por sí sola, pero que se rompe con elementos ajenos a esa imagen que conviven con ella. En ese sentido, creo que habido una evolución hacia un lenguaje que vaya más allá de la propia temática».

'Banderas perdidas (II)', acrílico sobre papel realizado en 2017.

De este modo, la exposición programada hasta el 30 de septiembre en el museo antequerano, brinda ese tránsito estilístico con un protagonista esencial: el papel como soporte. «Menos una obra, todo es papel. La importancia del papel aquí es fundamental, por la inmediatez, la frescura y los hallazgos que se producen, aprovechando la accidentalidad de las técnicas mixtas, de los acrílicos y las tizas. En ese sentido, el papel juega una función esencial en este proyecto, es un elemento clave no sólo como soporte sino como elemento que le da unidad a toda la exposición y que creo que potencia mi expresividad», sostiene Alvarado sobre la exposición comisariada por Fernando Francés y programada en el MAD hasta el próximo 30 de septiembre.

Este es el quinto montaje que Alvarado dedica a esta temática durante los últimos doce años, un periplo en el que destaca un proyecto: 'Papeles confidenciales', celebrado en el Museo del Patrimonio de la capital en 2013 y comisariado por Pablo Alonso Herráiz. «Marco un antes y un después en mi trayectoria profesional», comparte Alvarado.

«Para mí fue una temática totalmente nueva, porque hasta entonces había desarrollado otros planteamientos de la pintura más relacionados con el paisaje, incluso con la abstracción –argumenta el artista malagueño. Digamos que antes miraba más hacia el interior y menos al exterior y de alguna manera mi propia implicación con la ciudad y con el entorno cercano me hizo entrar en contacto con movimientos sociales y es posible que todo eso haya tenido una influencia a la hora de plantearme la inmigración como un elemento a la hora de ese mirar hacia afuera, hacia el otro y la realidad circundante».