Alexey Pajitnov, el creador del Tetris, recibe el primer premio OXO Legends del Museo del Videojuego

En la entrega del galardón estuvo presente también Henk Rogers, presidente de The Tetris Company, que ha presentado en exclusiva su libro 'The Perfect Game: Tetris: From Russia With Love'

Europa Press

Domingo, 7 de diciembre 2025, 10:42

OXO Museo del Videojuego Málaga ha celebrado la primera edición de OXO Legends, cuyo primer galardonado ha sido Alexey Pajitnov, creador del mítico Tetris. El ... presidente de la Diputación de Málaga y de Turismo Costa del Sol, Francisco Salado, ha subrayado en esta gala el éxito de este museo, que se ha consolidado como «una marca muy destacada» dentro de la amplia oferta cultural y turística de la Costa del Sol desde que abrió sus puertas en enero del año 2023.

