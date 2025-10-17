Álex O'Dogherty se suma a la programación del Aula de Cultura de SUR
El actor y monologuista presenta el 6 de noviembre en la Fábrica de Cervezas Victoria 'Palabrerío ibérico', un diccionario con más de 1.500 palabras curiosas de todas las provincias.
SUR
Viernes, 17 de octubre 2025, 13:26
Durante más de cinco años, Álex O'Dogherty giró por toda España con su espectáculo 'Imbécil', donde preguntaba al público por las palabras de su ... tierra. Función a función, el actor y monologuista fue recopilando términos curiosos hasta reunir más de 1.500. Todos están en 'Palabrerío ibérico', un divertido y curioso libro con la seña de identidad oral de cada pueblo que el 6 de noviembre presentará en el Aula de Cultura de SUR, en la Fábrica de Cervezas Victoria, junto a la periodista Regina Sotorrío. Será a las 19.00 horas, con entrada libre previa inscripción en este formulario.
Álex O'Dogherty se dio cuenta de lo importante que eran esas palabras para cada pueblo y del orgullo que la gente siente por ellas; por eso se animó a publicarlas. Algunas aparecen en la RAE, otras figuran en diccionarios autóctonos y muchas otras son inventadas. Voces como 'Sapoconcho', 'Cuzo', 'Güito', 'Borles' o 'Cipollo' y expresiones como 'Noniná', 'A joropo sacao' o 'En tiringuingui' conforman su 'Palabrerío ibérico'.
El libro, con prólogo de la divulgadora lingüística y profesora Elena Herraiz, cuenta además con un apartado de «saludos curiosos» y con las palabras favoritas de su provincia de 52 artistas, con José Mota, Kira Miró, Berto Romero y Ana Milán, entre ellos.
Álex O'Dogherty se suma así a la programación del último trimestre del Aula de Cultura de SUR, un ciclo que patrocina Fundación Unicaja y Cervezas Victoria por el que en los últimos meses han pasado Nativel Preciado, Paloma San Basilio, Emilio Gutiérrez Caba, José Antonio Marina, Juan Jacinto Muñoz Rengel, Daniel Guzmán y Salva Reina, entre muchos otros.
