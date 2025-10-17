Álex O'Dogherty se suma a la programación del Aula de Cultura de SUR

Durante más de cinco años, Álex O'Dogherty giró por toda España con su espectáculo 'Imbécil', donde preguntaba al público por las palabras de su ... tierra. Función a función, el actor y monologuista fue recopilando términos curiosos hasta reunir más de 1.500. Todos están en 'Palabrerío ibérico', un divertido y curioso libro con la seña de identidad oral de cada pueblo que el 6 de noviembre presentará en el Aula de Cultura de SUR, en la Fábrica de Cervezas Victoria, junto a la periodista Regina Sotorrío. Será a las 19.00 horas, con entrada libre previa inscripción en este formulario.

1690144 06F05BC9-9A70-463D-B2C8 4A54514034AAç

Álex O'Dogherty se dio cuenta de lo importante que eran esas palabras para cada pueblo y del orgullo que la gente siente por ellas; por eso se animó a publicarlas. Algunas aparecen en la RAE, otras figuran en diccionarios autóctonos y muchas otras son inventadas. Voces como 'Sapoconcho', 'Cuzo', 'Güito', 'Borles' o 'Cipollo' y expresiones como 'Noniná', 'A joropo sacao' o 'En tiringuingui' conforman su 'Palabrerío ibérico'.

El libro, con prólogo de la divulgadora lingüística y profesora Elena Herraiz, cuenta además con un apartado de «saludos curiosos» y con las palabras favoritas de su provincia de 52 artistas, con José Mota, Kira Miró, Berto Romero y Ana Milán, entre ellos.

Álex O'Dogherty se suma así a la programación del último trimestre del Aula de Cultura de SUR, un ciclo que patrocina Fundación Unicaja y Cervezas Victoria por el que en los últimos meses han pasado Nativel Preciado, Paloma San Basilio, Emilio Gutiérrez Caba, José Antonio Marina, Juan Jacinto Muñoz Rengel, Daniel Guzmán y Salva Reina, entre muchos otros.