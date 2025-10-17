Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Jueves 6 de noviembre. Fábrica de Cervezas Victoria

Álex O'Dogherty se suma a la programación del Aula de Cultura de SUR

El actor y monologuista presenta el 6 de noviembre en la Fábrica de Cervezas Victoria 'Palabrerío ibérico', un diccionario con más de 1.500 palabras curiosas de todas las provincias.

SUR

Viernes, 17 de octubre 2025, 13:26

Durante más de cinco años, Álex O'Dogherty giró por toda España con su espectáculo 'Imbécil', donde preguntaba al público por las palabras de su ... tierra. Función a función, el actor y monologuista fue recopilando términos curiosos hasta reunir más de 1.500. Todos están en 'Palabrerío ibérico', un divertido y curioso libro con la seña de identidad oral de cada pueblo que el 6 de noviembre presentará en el Aula de Cultura de SUR, en la Fábrica de Cervezas Victoria, junto a la periodista Regina Sotorrío. Será a las 19.00 horas, con entrada libre previa inscripción en este formulario.

