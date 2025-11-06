Álex O'Dogherty: «Hoy en día lo revolucionario es ser buena gente»

Una palabra en un pueblo de Extremadura. Otra, dicha entre risas en un teatro de Cádiz. Una más, en Zamora, donde alguien le contó que ' ... añusgarse' significa atragantarse. Así, de boca en boca, Álex O'Dogherty fue llenando su libreta durante cinco años. No quería que esas palabras se fugasen en el olvido. 'Palabrerío Ibérico' (El Paseo Editorial) es el fruto su viaje: una cartografía emocional del habla popular donde cada término «tiene una entidad que se respira y configura un todo de un lugar». El actor y humorista gaditano presentó ayer su libro en el Aula de Cultura de SUR, con el patrocinio de Fundación Unicaja y Cervezas Victoria, en un encuentro celebrado en la Fábrica de Cervezas Victoria.

El origen de este proyecto se remonta a su espectáculo 'Imbécil', donde el público le regalaba palabras de su tierra. De ahí nació la semilla. «No soy escritor, soy recopilador», confiesa. Entre funciones, bares y plazas reunió 1.500 términos de expresiones rurales a invenciones domésticas, y comprendió que el idioma también se hereda como un gesto de afecto. «A la gente se le ilumina la cara cuando reconoce sus palabras. Son una seña de identidad, algo que te hace sentir en casa». En cada función anotaba voces distintas y, con los años, el mapa se amplió: «Decidí ir a todas las provincias, incluso Ceuta y Melilla. Quería ser fiel a lo que me decía el público».

Patrimonio emocional

Así nació 'Palabrerío Ibérico', título que mezcla humor e historia. «Si hay jamón ibérico, ¿por qué no palabrerío ibérico?», bromea. La elección no es casual: «Le puse ibérico porque todo lo que lleve detrás esa palabra está bueno. Y porque no quería que se enfadara nadie». La ironía se funde con una intención mayor: rescatar el habla como patrimonio emocional. Ahora prepara una web colaborativa donde cualquier persona podrá enviar sus palabras y mantener vivo ese archivo común. «Lo hago por el gusto de que exista, por el cariño extraño que les tenemos a las palabras. Porque te recuerdan a tus padres, a tu infancia o a la playa».

Ampliar El actor y monologuista, ayer en la Fábrica de Cervezas Victoria. Salvador Salas

A lo largo de su vida, el gaditano ha recibido innumerables palabras positivas. Sin embargo, reconoce que en ocasiones ha puesto el foco en las negativas y ha tenido dificultades para gestionar este tipo de comentarios. «Nos quedamos con lo malo, estamos mal diseñados. La mayoría de la gente es normal», reflexiona al hablar de las redes sociales. Durante años se sintió atrapado por el juicio ajeno: «Me estaba convirtiendo en un frustrado». Como solución, drástica pero efectiva, decidió borrar las redes sociales de su teléfono habitual y dejarlas en uno antiguo por motivos de trabajo: la forma de publicitar sus proyectos y conectar con su público. «Desde entonces vivo más tranquilo. Antes era inevitable compararme. No podemos permitir que el mundo nos cambie a nosotros».

Su mirada más honesta se volvió viral hace unas semanas, cuando solo cinco personas acudieron a la proyección de su documental 'De todos lados un poco' en Bilbao. En lugar de esconderlo, subió una foto con ellas. «No siempre todo sale bien. Debería ser noticia que alguien cuente todas sus mentiras», revela. La sinceridad desarmó Internet. «Hoy en día lo revolucionario es ser buena gente. Hay mucho discurso de odio, pero si hablas con educación desarmas a cualquiera». Ese gesto espontáneo le devolvió algo más valioso que la fama: la confianza en la verdad compartida.

Viaje, memoria y humor

El documental, ya presentado en el Festival de Málaga, es una investigación sobre los orígenes de su apellido y un homenaje a su padre, quien había empezado la labor años antes. «Pertenezco a todos sitios, pero ningún lugar me pertenece», resume. Cuando lo proyectó en su pueblo natal, San Fernando, y su padre lo vio por primera vez, sintió que algo se cerraba: «Ese día murió mi preocupación». En la cita reflexiona también sobre la inmigración y la falsa idea de pureza. «Hacernos sentir miedo de quien viene de fuera es absurdo. Si miras hacia atrás, en siete generaciones procedemos de quinientas personas distintas. Nadie es autóctono al cien por cien».

En 'Palabrerío Ibérico' confluyen el viaje, la memoria y el humor como formas de resistencia. En tiempos de ruido y prisa, O'Dogherty defiende una revolución silenciosa: la de la empatía, la decencia y el lenguaje cuidado. Porque cuidar las palabras es otra forma de cuidar el mundo. Y con ellas continuará el 21 de noviembre en la ESAD de Málaga, donde presentará su nuevo espectáculo 'Palabras Mayores'.