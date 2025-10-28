El Alcántara de Poesía premia la emoción y el poso cultural del poema del profesor jubilado Agustín Pérez Leal

Está «contento, agradecido, optimista y entusiasmado». Agustín Pérez Leal (Teruel, 1965) no escatima en adjetivos para transmitir su alegría. El Premio Manuel Alcántara, que convoca ... el Ayuntamiento de Málaga, ha elegido su poema 'Sobre una vieja historia de Johan Peter Hebel' como el mejor entre más de un centenar en la XXXIII edición de uno de los galardones más prestigiosos y mejor dotados de la poesía española: 6.000 euros a un solo texto, con el patrocinio de la Fundación Unicaja y la colaboración de la Fundación Manuel Alcántara. Su mezcla de emoción y poso cultural ha conmovido y convencido al jurado, que otorga a sus versos la capacidad de hacerse «inolvidables».

«La emoción tiene que estar ahí, a flor de piel y al alcance de cualquiera. Si no, todo se convierte en un simple alarde de erudición vacío, triste y seco», asegura el escritor desde Vallfogona de Riucorb, un pequeño municipio de Tarragona de poco más de 90 habitantes al que se trasladó hace tres meses tras jubilarse como profesor. Mientras habla, recoge granadas de su campo para el postre. Treinta y cinco años ha ejercido como docente de Lengua y Literatura en institutos, una labor que ha combinado con la poesía (ha publicado tres libros) «siempre que ha habido algo que decir». Y esta vez, lo había.

En 'Sobre una vieja historia de Johan Peter Hebel', Pérez Leal recupera un antiguo relato del poeta alemán del XVIII que muchos han revisitado con los años, entre ellos el filósofo y crítico literario Walter Benjamin. Cuenta la historia de un joven minero enamorado y comprometido para casarse que un día se despide de su novia y no vuelve a aparecer. Nadie sabe nada de él hasta que 50 años después encuentran un cuerpo medio congelado cerca de la mina. Alguien recuerda aquel romance frustrado, avisan a quien fuera su prometida y ésta lo reconoce. «Ella ha envejecido, pero él no», apostilla Pérez Leal.

Es el punto de partida de un poema que pone palabras a la vivencias de ella, incorporando guiños a otras historias y modos de narrar que conectan con Walter Benjamin y con el cuento 'Los muertos' de James Joyce. «Todos ellos hablan exactamente de lo mismo, de una pérdida de un amor hermoso y de un amor feliz, de una manera aterradora», señala.

El jurado ha atinado de lleno en su valoración. El fallo indica que «por su manera de hacer convivir evocaciones culturales, literarias y cinematográficas» el escrito es «un homenaje esencial al Romanticismo europeo y al caleidoscopio emocional de James Joyce». Y añade: «Todo ello con una dicción poética tersa, plenamente contemporánea y sostenida con destreza en una tirada amplia de versos con capacidad de hacerse inolvidables».

Memoria

Pérez Leal celebra estas palabras del tribunal presidido por Álvaro García y compuesto por José Infante, Mariano Vergara, Rosa Romojaro y María José Jiménez Tomé. «Han hecho un trabajo de análisis del poema excepcional». Insiste en que ese trasunto cultural le importa como una manera de «recuperar la memoria de los seres humanos, pero no es lo esencial». «No creo que sea un poema culturalista, es un poema en el que la emoción está a flor de piel desde el principio», argumenta.

Le interesa ofrecer varios niveles de lectura, «ya depende del lector que quiera o no ir profundizando». Quien quiera podrá encontrarse con los ensayos Walter Benjamin o con los cuentos de Joyce, «pero la emoción está al alcance de cualquiera que lea el poema una sola vez», concluye el escritor, que suma su nombre a una selecta lista de premiados en la que se encuentran, entre otros, Cayetano Luca de Tena y Lazo, Antonio Hernández, Rosa Romojaro, Luis Alberto de Cuenca, Manuel Vilas o Rocío Rojas-Marcos.