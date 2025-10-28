Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El Alcántara de Poesía premia la emoción y el poso cultural del poema del profesor jubilado Agustín Pérez Leal

'Sobre una vieja historia de Johan Peter Hebel' recupera un conmovedor relato del poeta alemán sobre un minero desaparecido «en un homenaje esencial al Romanticismo europeo»

Regina Sotorrío

Regina Sotorrío

Martes, 28 de octubre 2025, 15:19

Comenta

Está «contento, agradecido, optimista y entusiasmado». Agustín Pérez Leal (Teruel, 1965) no escatima en adjetivos para transmitir su alegría. El Premio Manuel Alcántara, que convoca ... el Ayuntamiento de Málaga, ha elegido su poema 'Sobre una vieja historia de Johan Peter Hebel' como el mejor entre más de un centenar en la XXXIII edición de uno de los galardones más prestigiosos y mejor dotados de la poesía española: 6.000 euros a un solo texto, con el patrocinio de la Fundación Unicaja y la colaboración de la Fundación Manuel Alcántara. Su mezcla de emoción y poso cultural ha conmovido y convencido al jurado, que otorga a sus versos la capacidad de hacerse «inolvidables».

