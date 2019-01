El alcalde pide «respeto» a los directores del CAC y del Pompidou después de su cruce de declaraciones en SUR «Tenemos que respetar los ámbitos de actuación de cada uno, hacer cada uno nuestra tarea lo mejor posible», sostiene De la Torre ANTONIO JAVIER LÓPEZ Málaga Lunes, 21 enero 2019, 14:04

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha pedido este lunes «respeto» a los directores del Centro de Arte Contemporáneo de Málaga (CAC Málaga), Fernando Francés, y de la agencia municipal que gestiona el Centre Pompidou Málaga, la Colección del Museo Ruso y la Casa Natal de Picasso, José María Luna, después del cruce de declaraciones entre ambos producido en los últimos días en la sección de SUR.es '5 minutos al Cubo'.

«Tenemos que respetar los ámbitos de actuación de cada uno, hacer cada uno nuestra tarea lo mejor posible», ha mantenido De la Torre este lunes, que ha evitado echar más lecha al fuego cruzado entre ambos gestores culturales de equipamientos de titularidad municipal. La controversia empezaba el pasado martes, cuando SUR.es publicaba la entrevista con Francés en la que sostenía, en alusión a los museos incluidos en la agencia municipal: «Si a mí me dan la gestión de los cuatro grandes museos de la ciudad, los rebajo en tres millones al año, aumentando todos los parámetros. Y si no, pago yo». Esos cuatro equipamientos (el Pompidou, el Museo Ruso, la Casa Natal y el CAC Málaga) suman un presupuesto anual aproximado de casi 14 millones de euros, de los que más de diez millones salen de la aportación municipal.

Ante las declaraciones de Francés, el director de la agencia municipal de museos ha mantenido durante su participación en la sección '5 minutos al Cubo' publicada hoy en las ediciones digital e impresa de SUR: «Bueno, si él (Fernando Francés) puede pagarlo... Él se dedica a los negocios, yo me dedico a la gestión de la cultura y a la cultura. No entro en ese tipo de trapicheo. Yo lo que sé es que con los medios que tenemos estamos haciendo el máximo posible y hay un equipo entusiasmado, ilusionado y muy motivado que está dando lo mejor de sí para ofrecer a Málaga esta excelencia en nuestras producciones, porque efectivamente, lo importante en la cultura es la excelencia no el ahorro. El ahorro no nos lleva a la excelencia. La cultura sin excelencia no es cultura».

Cuestionado sobre si consideraba las declaraciones de Francés como un acto de deslealtad, dado que ambos trabajan para instituciones municipales, Luna ha sostenido: «Yo no voy a entrar en valoraciones, pero sí le puedo decir lo que se atribuye a algunos autores, unos a Wittgenstein y otros a Kierkegaard: 'No hay ética sin estética'. Y nosotros estamos muy preocupados por nuestra ética, por hacer un trabajo con una valoración ética alta, y también con una estética, como he dicho antes, vinculada a la excelencia, que es lo que nos preocupa».

Después de la respuesta de Luna, este periódico ha solicitado una contrarréplica a Fernando Francés, si bien el director del CAC Málaga ha declinado hace declaraciones sobre las palabras del director de la agencia municipal de museos.

