El alcalde aboga por buscar una solución legal para la continuidad del restaurante y la librería del CAC Málaga El Restaurante Óleo se ha convertido en una referencia de la gastronomía malagueña. / SUR «Mi apuesta personal, y creo que el Área de Cultura está en la misma línea, es que haya una continuidad y que se haga en términos de legalidad», sostiene De la Torre ANTONIO JAVIER LÓPEZ Jueves, 25 abril 2019, 14:29

«Siempre hay que buscar soluciones que permitan la continuidad de los servicios que se prestan en todos los sentidos, los culturales y artísticos y los complementarios que refuerza a los culturales, tanto la librería especializada en arte como el restaurante que cubre el papel que en otros centros culturales existen». Con estas palabras, el alcalde de la capital Francisco de la Torre ha abogado por buscar una solución que permita la continuidad del restaurante y de la librería del Centro de Arte Contemporáneo de Málaga (CAC Málaga), avocados al cierre este domingo, tal y como ha adelantado SUR, por la demora en la resolución del nuevo concurso para la gestión del equipamiento cultural.

Cuestionado por SUR sobre las consecuencias del cierre del restaurante Óleo, con el despido de 17 trabajadores, De la Torre ha mantenido este jueves: «No estoy tan seguro (del cierre del restaurante). Apuesto por la continuidad. Buscar las fórmulas legales con pragmatismo y siempre dentro de la legalidad que permitan la continuidad de la librería y del restaurante. (...) Mi apuesta personal y creo que el Área de Cultura está en la misma línea, es que haya una continuidad y que se haga en términos de legalidad«.

En cuanto a los continuos retrasos en el nuevo concurso para la gestión del CAC Málaga que está en el origen de esta situación y en la decisión municipal de asumir el control del centro a partir del 1 de mayo, una vez concluido el contrato vigente, el alcalde ha añadido: «El CAC si no se adjudica ahora, porque todos estos trámites se han prolongado más tiempo del que se esperaba por parte del Área de Cultura, pues será cuando corresponda. Si estamos ahora mismo en el mes de abril y se necesita un mes o un mes y medio, será en la etapa casi justo de tránsito entre la actual corporación y la nueva corporación. Es igual«.

En el concurso del CAC Málaga también se ha cruzado el nombramiento del ya exdirector de centro, Fernando Francés, como secretario general de Innovación Cultural y Museos de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía. En paralelo a la salida de Francés de la concesionaria del CAC desde sus comienzos, la empresa Gestión Cultural y Comunicación, se ha desarrollado la licitación, liderada en estos momentos por esta compañía después de un vuelco en el último proceso de valoración. En este sentido, el alcalde ha afirmado: «El concurso ha sido impecable en su desarrollo. Abierto, competitivo. Se ha presentado un grupo importante de empresas que han preparado las mejores ofertas posible, el trabajo de los expertos nadie podrá dudar de su objetividad. Ha sido hecho en términos independientes y buscando lo mejor y después, de acuerdo con el pliego, se han hecho las valoraciones finales que corresponde a la mesa de contratación y han salido unas propuestas finales que están ahí«.

Y en cuanto a la posible incompatibilidad de Francés, De la Torre ha cerrado: «Son temas que no nos corresponde tanto a nosotros, sino a la Autonomía sobre el tema de incompatibilidad o no para el cargo que tiene en la Junta de Andalucía y eso ha sido totalmente superado por los controles muy exigentes que la propia Juntatiene en esta materia en todos los casos que pueda haber, por tanto es un tema en el que no tengo la menor duda de que la posibilidad de que hubiera esa existencia de una empresa desligada absolutamente del anterior propietario que tiene unas tareas nuevas y espero mucho de las tareas del señor Francés en su función en la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, pues no veo ningún problema en este tema, sinceramente. Habrá que hacer los trámites que sean. Ha habido una coincidencia en el tiempo con el nuevo Gobierno andaluz y por tanto esa situación de posible momento de incompatibilidad está resuelta por el control autonómico«.