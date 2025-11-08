Aitor Sánchez (Mi dieta cojea), en Málaga: claves para desmontar mitos alimentarios

Comer bien no es tan sencillo como seguir una receta o fiarse de lo que dicen las redes sociales. Tampoco consiste en contar calorías ni ... en sucumbir a cada moda dietética que promete resultados inmediatos. En una época en la que la información -y la desinformación- sobre nutrición circula con una velocidad vertiginosa, el papel de los divulgadores científicos se ha vuelto esencial. Entre ellos destaca Aitor Sánchez, dietista-nutricionista, tecnólogo alimentario y autor del popular blog Mi dieta cojea, que desde hace más de una década combate los bulos alimentarios con rigor, sentido del humor y un lenguaje claro y accesible.

El próximo miércoles, 12 de noviembre, Sánchez protagonizará una nueva sesión del Aula de Cultura de SUR, organizada por este periódico y la Fundación Unicaja, en el salón de actos de Unicaja (Plaza de la Marina, 3). La cita, que comenzará a las 19.00 horas, será conducido por el periodista Alberto Gómez y la entrada será libre hasta completar aforo.

Con su estilo cercano y su capacidad para traducir la evidencia científica a la vida cotidiana, Aitor Sánchez se ha consolidado como una de las voces más influyentes en materia de nutrición y salud pública en España. Autor de los libros 'Mi dieta cojea' (2016) y 'Mi dieta ya no cojea' (2018), entre otros títulos, el divulgador ha logrado cambiar la forma en que muchos ciudadanos se acercan a la alimentación: con escepticismo ante los mensajes milagrosos y con una mirada más crítica hacia la industria alimentaria.

Durante su conversación en el Aula de Cultura, Sánchez abordará algunas de las cuestiones más recurrentes y polémicas del debate nutricional actual: ¿por qué siguen triunfando las dietas milagro? ¿Es realmente saludable el consumo moderado de alcohol? ¿Qué papel juegan la cultura, la publicidad y los intereses económicos en lo que comemos? A través de ejemplos cotidianos y con el tono desenfadado que caracteriza sus charlas, ofrecerá herramientas prácticas para entender mejor la relación entre alimentación, salud y sociedad.

Su presencia llega, además, en un momento en el que la conciencia sobre lo que comemos nunca había sido tan alta… ni tan confusa. La proliferación de influencers nutricionales, la preocupación por los ultraprocesados y las nuevas tendencias en torno al veganismo o la sostenibilidad han convertido la mesa en un auténtico campo de debate social. Frente a ese ruido, Aitor Sánchez propone volver a la base: informarse bien, cocinar más y consumir con criterio.

El Aula de Cultura de SUR, que reúne a figuras del pensamiento, la literatura, la ciencia y la música, suma así una nueva voz al diálogo sobre los grandes temas contemporáneos.