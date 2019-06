CUANDO SE AGOTAN LOS CAMINOS

La huelga es un derecho recogido en nuestra constitución, que asiste a los trabajadores por cuenta ajena y que realicen sus prestaciones laborales en el ámbito público o privado. Dicho esto, poco más tengo que decir. Pero, ¿por qué una orquesta a quien la empresa no debe una sola paga, ni mensual ni extraordinaria, una orquesta que no tiene deudas con ningún artista o proveedor, que goza de equilibrio presupuestario, lo cual le permite programar hasta con dos años de antelación, se agarra a una medida tan extrema? Es algo que nos debe hacer reflexionar. Yo considero que antes han debido agotarse todos los caminos posibles. Mi parecer es que la OFM está en un momento muy favorable para intentar alcanzar grandes acuerdos por medio de otras vías, por ejemplo, el diálogo. ¿Por qué esta fórmula en nuestro país se da casi siempre por cerrada, cuando ni siquiera se intenta? A mí me consta que, durante todos estos años, nuestro gerente ha luchado denodadamente por defender los intereses de la orquesta, en todos los ámbitos y ante todas las instituciones; también me consta que, en los momentos de mayor dificultad, el ayuntamiento nos ha tendido la mano y, aunque la imagen resulte algo procaz, con dinero para equilibrar nuestro presupuesto y poder seguir tirando para adelante. El problema realmente viene de lejos, pues nunca, durante mis años en Andalucía, el gobierno se ha sentado en torno a una mesa de trabajo para analizar la situación de las artes escénicas y la música, incluido el flamenco. Las orquestas no pueden estar año sí, año no, con dificultades económicas. Esto es algo a tratar con suma urgencia.

Yo he sido siete años director titular de la orquesta de Córdoba, he sido director musical de la Joven orquesta de Andalucía, de donde salí muy a mi pesar al ver que era imposible desarrollar un proyecto tan importante como ese por el descuido al que la sometía y somete la propia Junta; desde aquí mi mayor solidaridad y afecto hacia los compañeros que se dejan la piel por sacar adelante cada encuentro de la OJA. He dirigido en innumerables ocasiones a la orquesta de Granada, a la que me une una buena amistad; también soy asiduo colaborador de la Fundación Barenboim-Said. En definitiva, conozco en profundidad la realidad musical de nuestra Comunidad. ¿Tiene pensado el gobierno de la Junta reunirse con los profesionales a puerta cerrada, con luces y taquígrafos, para analizar la realidad socio-cultural andaluza en general, y de las ciudades en particular, donde cada una de las cuatro orquestas tiene que desempeñar su trabajo? ¿Se han preguntado alguna vez cuánto cuesta una orquesta realmente y, entonces, realizar un estudio de sostenibilidad que garantice el futuro de acuerdo a las características particulares de cada una? ¿Cuál es la programación global de cada ciudad, cuál es la previsión potencial de crecimiento cultural, cuáles son sus escenarios, cuán grande es su programación lírica, cuáles son los problemas de estructura que tiene cada orquesta? Y la última pregunta: ¿Está dispuesta la Junta a realizar este ejercicio, a escuchar a los profesionales, a debatir con todos los implicados? Hasta que no lo esté, y mientras no se haga, la situación actual se repetirá año tras año y por los siglos de los siglos.