Emilio Palacios da un paso en su carrera con la adaptación a las tablas de 'Los demonios'. Francis Silva

El actor malagueño Emilio Palacios debuta como director teatral con el «visionario Dostoievski»

El intérprete adapta, dirige y coprotagoniza la novela 'Los demonios', una tragedia satírica que estrena en Madrid

Paco Griñán

Paco Griñán

Málaga

Jueves, 18 de septiembre 2025, 00:50

De la última generación de actores, Emilio Palacios se ha ganado el puesto como uno de los rostros más versátiles del reparto con denominación de ... origen malagueña. Desde su aparición en 'Los héroes del mal' (2015), el intérprete se ha paseado por la pantalla en títulos imprescindibles como 'La trinchera infinita' y la superproducción '1898: los últimos de Filipinas', pasando por series como 'Malaka' y 'La novia gitana'. Ahora, el actor se pasa al teatro y lo hace además de manera contundente. No solo actúa, sino que debuta como director con la adaptación de la novela de Fiódor Dostoievski 'Los demonios', una tragedia satírica que estrena este sábado 20 de septiembre en Espacio Zafra Teatro de Madrid.

