El actor malagueño Emilio Palacios debuta como director teatral con el «visionario Dostoievski»

De la última generación de actores, Emilio Palacios se ha ganado el puesto como uno de los rostros más versátiles del reparto con denominación de ... origen malagueña. Desde su aparición en 'Los héroes del mal' (2015), el intérprete se ha paseado por la pantalla en títulos imprescindibles como 'La trinchera infinita' y la superproducción '1898: los últimos de Filipinas', pasando por series como 'Malaka' y 'La novia gitana'. Ahora, el actor se pasa al teatro y lo hace además de manera contundente. No solo actúa, sino que debuta como director con la adaptación de la novela de Fiódor Dostoievski 'Los demonios', una tragedia satírica que estrena este sábado 20 de septiembre en Espacio Zafra Teatro de Madrid.

«La novela habla del radicalismo político, del auge del terrorismo, de la manipulación y de cómo las ideas, desprovistas de misterio y lazos espirituales, pueden convertirse en demonios que nos poseen«, explica Emilio Palacios sobre esta primera incursión en la dirección que recurre a un clásico para hablar de la crisis contemporánea: »Dostoievski fue un visionario y su obra resuena en la actualidad con una fuerza estremecedora».

Dostoievski escribió 'Los demonios' tras leer un suceso en prensa sobre un joven estudiante que apareció muerto a manos de sus compañeros revolucionarios. Detrás del caso, se descubrió a un líder sin escrúpulos, que traicionaba a sus propios camaradas si con ello lograba algún beneficio. Una actitud que se resume en la frase: «Si Dios no existe, yo soy Dios». Y con esa clave, el escritor ruso radiografía el alma humana en tiempos convulsos, cuando el fanatismo y la violencia se entrelazan como antesala de la barbarie. Dostoievski anticipó los incendios ideológicos que marcarían el devenir de Rusia y del mundo, una reflexión que sigue funcionando como un espejo con plena vigencia que devuelve una imagen incómoda y necesaria.

Con esta adaptación, Palacios vuelve a 'casa', al teatro del Estudio Corazza, Espacio Zafra, en el que se formó como actor, para ponerse al frente de un proyecto colectivo que invita al espectador a mirarse en el reflejo que habitualmente evitamos. La puesta en escena, que también se repite el domingo 21, reúne a un elenco coral y diverso, que combina trayectorias emergentes con otras consolidadas.

Así, Elio Toffana, Teresa Riott, Asaari Bibang, Jannick, Ana Peinado, Carlos Peregrín, Irene Ropero, Alex Céspedes y el propio Emilio encarnan en esta tragedia satírica a personajes como el joven aristócrata Nicolás Guín, el intrigante revolucionario Pedro Berkin, el nihilista Kiril, la misteriosa María Lebián y un conjunto de figuras que representan la lucha entre fe, fanatismo, violencia y esperanza. Una puesta en escena que no deja indiferente y que al actor de 'Tierra de nadie' y 'La línea invisible' le encantaría traer a Málaga. «Lo estoy deseando», apostilla.