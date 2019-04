Acabar con el invento

No hay testigos presenciales, pero no es improbable que el primer día del Diluvio Universal alguien dijera eso de «esto van a ser cuatro gotas». Siempre ha habido profetas optimistas que en vez de vaticinar catástrofes han augurado bienestar. Los que han tenido más éxito han sido los fundadores de las grandes religiones, si bien se han visto obligados a prometer ese confort para después de nuestra muerte, amén. Ahora se habla mucho de la posibilidad de dejar el mundo hecho un estercolero y de hacerle la vida imposible a nuestros descendientes. El que venga detrás que arree. Siempre que se patea un hormiguero quedan supervivientes, pero la verdad es que nos estamos cargando el invento. La extinción amenaza ya a la cuarta parte de los anfibios y mamíferos. Quiere decirse que Noé se vería hoy en graves dificultades para llenar el arca. La ONU advierte también de la propagación de enfermedades por contaminación. Más de 1.400 científicos de todo el mundo alertan de que el consumo humano ha superado en gran medida los recursos disponibles. El futuro, que dicen que está en las rodillas de los dioses, ha echado a andar, pero nova por buen camino. Mi admirado Manuel Vicent, que concilia prodigiosamente el panteismo con el desencanto, dice que ha llegado el momento de elegir entre dominar la tierra o amarla. Se están extinguiendo bichos grandes y pequeños, pero a nadie le quita el sueño, salvo que le haya picado la mosca tse-tse. Desaparecen los bacilos y los elefantes de Sumatra. Hablaba Fray Luis de Granada de la «maravilla de la creación», claro que era un partidario de su presunto inventor. No sólo la conducta del clima debe preocuparnos, ya que al fin y al cabo depende en gran parte de la nuestra. Nos estamos quedando sin fauna y los animales, desde el escorpión a los ciento y pico de dálmatas, son nuestros compañeros de aventura.

(Artículo de Manuel Alcántara publicado en SUR el 29 de octubre de 2007)