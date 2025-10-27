Abrazos al pasado

Juan Francisco Gutiérrez Málaga Lunes, 27 de octubre 2025, 01:00 Comenta Compartir

Una de las delicias de la digitalización está en la recuperación fácil, casi instantánea, de archivos audiovisuales del ayer. Cada cual lo tiene al alcance ... de la mano, en su propio teléfono. Nuestros gigas personales contienen vídeos y fotos a porrillo de todo tipo de eventos: familiares, profesionales, románticos o hasta virales, sí, esos que no sabemos cómo llegan pero guardamos como oro en paño. O dudamos en borrar, porque vaya gestión complicada la de los archivos. Entre mis favoritas perlas, no sé por qué, está un vídeo de Rosa Benito profiriendo un amenazante «Eres mú lo peor» que me provoca risas en cada revisionado. También albergo otro de una cocinera malagueña gritándole a Alexa un «Pon Merche», para luego desgañitar un descosido «Abre tu mente». El clip, ahora son clips, es de un programa de Alberto Chicote. Pero son miles las horas de cosas vistas y cocinadas: en el No-Do, en TVE, en los primeros años de las privadas, ahora fragmentado todo en miles de pantallas y memorias.

Aunque la tele ya no sea la misma tele, los vídeos siguen teniendo el mismo pellizco que siempre. Y los audios, ah: nada da más vértigo que volver a escuchar, redivivas, las voces de quienes ya no están. Hoy 27 de octubre es el Día Mundial del Patrimonio Audiovisual: el de todos, el del pasado colectivo, y también el de cada persona, el particular. Ahí se forman nuestras memorias, ahí nos enganchamos para no ser arrastrados del todo, no todavía, por la corriente del tiempo. Qué magma poderoso hay en esas cajas de latón, antes para galletas o membrillo, usadas para conservar el álbum familiar. Hoy la IA nos permite mejorarlas, ponerlas en acción, hasta hacernos 'selfies' con el yo de nuestra infancia abrazando a nuestras ruinas vivas de hoy, qué grimita. Pero esa IA también nos pone a dudar sobre la veracidad de todo. Las imágenes audiovisuales siempre han sido copia de copias, reflejos ilusorios muy potentes con el riesgo eterno de que algunos aprovechados quieran reencuadrarlas a su interés. La pena es que hoy lo tienen más fácil que nunca.

