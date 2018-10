WAU, el primer festival musical universitario de la UMA Algunos de los artistas y responsables del equipo de coordinación del festival durante la entrevista. :: FÉLIX PALACIOS Trece grupos y doce horas de conciertos para dar este jueves la bienvenida al nuevo curso en la ampliación del campus de Teatinos CLAUDIA SAN MARTÍN Martes, 23 octubre 2018, 00:03

málaga. La Universidad de Málaga y un festival de música pueden parecer dos ideas completamente distintas, pero este jueves 25 será una realidad conjunta en la ampliación del campus de Teatinos. WAU o 'We Are Uma' es la primera edición de un festival de música dentro del complejo universitario y está especialmente pensado para dar la bienvenida al nuevo curso 2018-2019.

La idea de crear el primer festival de la Universidad de Málaga comenzó meses atrás desde el Vicerrectorado de Cultura y Deporte. Y ahora, gracias al trabajo de su equipo de profesionales, el arranque del curso será totalmente diferente. Artistas y grupos reconocidos como Ángel Stanich, Arizona Baby, La Dani o Bauer completan un cartel de más de 12 horas de música y dos escenarios en un recinto cerrado, pero abierto a todo aquel que quiera pasar un buen día con sus amigos por tan sólo 10 euros la entrada.

EL FESTIVAL uEntradas Aún se pueden adquirir en la página web del festival www.waufestival.com o el mismo día en la puerta. uDuración 12 horas de música ininterrumpida. uPrecio 10 euros. uHorarios DJLacqua (13.00 horas), We Are Not Dj's (14.30 horas), La Dani Ft Stereotipo (16.00 horas) ; Vanity Vandals (17.00 horas), Midi (17.30 horas), Margaux (18.30 horas), Pájaro (19.00 horas), Ultrarouge (20.00 horas), Arizona Baby (20.30 horas), Bauer (21.30 horas), Alberto Arias (22.15 horas), Ángel Stanich (22.30 horas) y Métrica (00.00 horas).

La intención del festival, en palabras de su director artístico, Alberto Jiménez, es «integrar a la comunidad estudiantil universitaria dentro de la vida cultural en Málaga», un desafío para la UMA, en general, uniendo en un formato complejo diferentes estilos de música, pero sin perder la esencia de 'lo independiente'. Es «una declaración de intenciones», la primera edición de una apuesta segura que se pretende extender en el tiempo y que los estudiantes «tomen como suya», como explicó Antonella Montinaro, coordinadora del WAU. Este festival es además un evento sostenible, colaborando con el programa municipal 'Málaga, cómo te quiero' para concienciar a los asistentes de la importancia de mantener el entorno limpio y sin residuos.

Los asistentes podrán disfrutar en directo de propuestas de diferentes estilos

En dos días, la ampliación del campus de Teatinos albergará a más de 13 artistas, que, en el panorama nacional y local, «lo están petando», según Jiménez, y que van a ofrecer shows muy diferentes.

Los conciertos

El primero en romper el hielo será DJLacqua, un joven malagueño aún estudiante del doble grado de Derecho y Administración de Empresas que parte con un espectáculo de DJ alejado de lo tradicional. «Me lo estoy planteando como mi mayor espectáculo, y hacer un pedazo de fiesta que sea trascendental. No quiero hacer el típico show de DJ», aseguró Lacqua.

Abriendo el escenario principal a las 16.00 horas llegará La Dani Ft Stereotipo, dos singulares malagueños que ofrecerán uno de los espectáculos más sonados, siguiendo su excéntrica línea habitual que ellos titulan como 'trapical', es decir, trap mezclado con sonidos tropicales que no dejará a nadie indiferente.

Le seguirán en el mismo escenario a las 17.30 horas la joven banda Midi para hacer vibrar al público con su mezcla transgresora de electrónica y rock; a las 19.00 horas llegará Andrés Herrera, el mítico rockero sevillano al que prefieren que lo llamen 'Pájaro; Arizona Baby' con su rock americano a las 20.30 horas; Alberto Arias a las 22.15 horas y, cerrando el escenario WAU, la esperada actuación del cántabro y enigmático Ángel Stanich.

Combinando las actuaciones con el principal, por el escenario San Miguel pasarán también artistas como We Are Not Dj's, el dúo ganador del concurso 'Conectados San Miguel', que actuará a las 14.30 horas; directamente desde Torremolinos, Vanity Vandals con su indie rock renovado a las 17.00 horas; los granadinos Margaux a las 18.30 horas; Ultrarouge, con su elegante toque rockero-francés a las 20.00 horas; la banda malagueña y germana Bauer, que combinará sus antiguos temas con su nuevo trabajo 'Otra vuelta al sol' a las 21.30 horas; y cerrando un día intenso y con mucho talento sobre las tablas estará a las 00.00 horas Métrica.