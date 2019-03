«Ahora hay muchas oportunidades para nuestros graduados» Francisco Cantalejo, durante la entrevista. :: félix palacios Francisco Cantalejo Decano de Comercio y Gestión ELENA CABEZA MÁLAGA. Martes, 26 marzo 2019, 00:02

Licenciado en Matemáticas y doctor en Dirección y Administración de Empresas, Francisco Cantalejo lleva casi veinticinco años como decano, primero de la Escuela de Estudios Empresariales y luego de la Facultad de Comercio y Gestión. A lo largo de su etapa en este cargo ha afrontado grandes proyectos, como el traslado del centro al actual edificio de la ampliación de Teatinos o la implantación del máster en Dirección y Gestión de Marketing Digital.

-Tiene un gran recorrido al frente de un centro universitario relacionado con el comercio, ¿cree que hay conexión entre las empresas y las universidades?

-Yo creo que sí, aunque quizás no toda la que debería. Estamos trabajando mucho en ello. En este centro intentamos contactar con empresas de marketing tanto de la provincia como de ámbito nacional para organizar seminarios y jornadas con ellas. Queremos enfocar la docencia desde un ámbito más práctico y en relación con el tejido empresarial.

-¿Cómo es la empleabilidad en la provincia de Málaga en este sector?

-Ahora mismo hay muchas oportunidades para los profesionales del marketing. Hay mucha empleabilidad. Yo al principio pensaba que no iba a ser así y me preocupaba el hecho de que los alumnos no quisieran estudiar este grado, pero la realidad es que ha tenido una aceptación magnífica por los alumnos y por las empresas. En el tejido empresarial de Málaga hay una gran cantidad de empresas que son de comercio, por lo que el marketing es cada vez más importante.

-¿Qué demanda actualmente el sector del comercio?

-Lo que más se está demandando actualmente son especialistas en marketing. Es cierto que la parte de la investigación de mercados se está demandando menos que el perfil propio de profesional del marketing que realiza un plan para una empresa. También es cada vez más importante el marketing digital. Aquí tenemos un máster en esta rama que está teniendo muy buena aceptación por el alumnado y por las empresas. La mayoría de los estudiantes tienen una oferta de empleo al acabar los estudios.

-¿Cómo son las tasas de inserción laboral de los dos grados que se imparten en esta Facultad?

-Muy buenas. Los alumnos suelen encontrar trabajo al terminar. Ahora mismo hay una demanda enorme. En las prácticas con empresas tenemos más de 200 compañías de marketing interesadas en que nuestros estudiantes se formen allí y más de 150 de gestión y administración pública.