Una obra francesa para repensar la libertad La protagonista, Clara Cirera, durante la representación de la obra 'A bout du couloir à droite', que llega este miércoles al Contenedor. :: crónica 'A bout du couloir à droite' cierra el mes de octubre en el Contenedor dentro del festival dedicado al cine galo CLAUDIA SAN MARTÍN Martes, 30 octubre 2018, 00:08

Las conexiones culturales con otros países están siendo uno de los platos principales de la programación del Contenedor Cultural en este nuevo curso, demostrando una vez más que en el arte no es necesario conocer la lengua para comprender el contenido. Esta vez es el turno de Francia, y es la primera vez que la compañía parisina 'des CriArts' entra en escena mañana en Málaga con la adaptación teatral del libro 'A bout du couloir à droite', de Aurore Jacob y dirigida por Julie Louart.

La historia, que se representará en francés, se desarrolla entre tres muros en los que Clara Cirera, su protagonista, vive un encierro permanente del que no sabe cómo escapar, quién es su raptor y qué hace realmente ahí. «Poco a poco vamos descubriendo que el espacio es una especie de cárcel, y oímos de vez en cuando una voz que ella misma no sabe si es real o imaginaria», comenta Cirera.

LA OBRA La obra 'A bout du couloir à droite' (en francés). Precio de la actividad 3 euros en tiquetin.com o directamente en el Contenedor media hora antes del comienzo de la obra. Dónde y cuándo En el Contenedor Cultural de la Universidad de Málaga el miércoles 31 de octubre a las 20.30 horas.

La actriz irá pasando durante la obra por todas las etapas posibles dentro de su encierro: el llanto, la desesperación, el lamento o la culpa que se verbalizarán en su interpretación desgarrada e intrigante. Además, irán apareciendo en la escena dos personajes que la acompañarán en su encierro: ella misma como un desdoblamiento de su 'yo real' como bailarina, papel interpretado por Florie Toffin, y una marioneta en representación de su captor que se personificará en varias ocasiones cambiando su forma y aspecto que mueve en escena Sabine Napierala.

La metáfora

Aunque no todo queda en la representación. La obra adquiere un significado que desde la compañía quieren transmitir al público. «Es una metáfora de la libertad. Queremos cuestionarnos cuál es el grado de libertad que tenemos en la sociedad, aunque no queremos dar ningún tipo de solución, no tenemos la respuesta», afirma la actriz protagonista. Será entonces el público quien decida qué sentido tiene la obra, lo que significa para ellos, «una voluntad» desde la compañía de compartir con los espectadores el resultado final de la actuación. El público, además, tendrá un papel fundamental dentro de la obra, rompiendo el cuarto muro del teatro convencional y, en ocasiones, haciéndolos partícipes del relato y de la angustia de la protagonista.

Con esta adaptación francesa culmina el primer mes del nuevo curso en el Contenedor Cultural cargado de actividades para todos los gustos, pero no el XXIV Festival Francés de Cine de Málaga, en el que se enmarca esta representación y en el que colabora la UMA. Hasta el 2 de noviembre hay previstas diferentes actividades en las que el cine francófono será protagonista, como el homenaje a Melville en el Centre Pompidou, varios preestrenos de documentales en La Térmica o la reproducción de varios cortometrajes en el Centro Cultural Provincial MVA, hoy 30 de octubre, como 'L'âge des sirènes', 'K-Nada' o 'Chase Royale'.

Sin duda, una oportunidad única para vivir y ser protagonistas del teatro y el cine francés.