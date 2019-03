El historiador que ha soñado con 37 años de cine andaluz Antonio Albuera presentó su nuevo libro la semana pasada en el Rectorado de la UMA:: félix palacios Antonio Albuera presenta su libro 'En la tierra del sol', publicado por la editorial de la UMA, en el marco de actividades del Festival de Málaga ELENA CABEZA Martes, 26 marzo 2019, 00:04

málaga. De 1896 a 1936. Los treinta y siete años con los que el historiador malagueño Antonio Albuera ha estado soñando día y noche para publicar su último libro: Una investigación sobre el cine andaluz como reflejo de la sociedad de la época. «Lo que he hecho ha sido revisar más de 50 documentales, noticiarios y películas de promoción turística ambientados en Andalucía para desgranar cómo era la vida de la región en estos 37 años según el cine de no ficción», cuenta el escritor.

Bajo el título 'En la tierra del sol' y dentro de la colección Puntos de Fuga de UMA Editorial, el libro explica cómo se vivía en las zonas rurales, cómo era la agricultura, la ganadería o la pesca de la época, cómo el cine reflejaba la actividad industrial andaluza o cómo era el comercio, los desplazamientos o las vacaciones de verano. En definitiva, lo que Albuera pretende reflejar en su obra es la vida de los andaluces desde finales del S.XIX hasta el inicio de la Guerra Civil.

Con este objetivo, este catedrático y doctor en Historia ha pasado largas noches en vela rescatando filmes de no ficción de la época en los que basar su investigación. Pero no fue tarea fácil, ya que según asegura, no hay demasiado material. Por ello, pide que todas aquellas personas que posean o tengan conocimiento de la existencia de películas familiares antiguas de antes de la guerra, cedan el material a la Filmoteca Andaluza para ayudar a aumentar el patrimonio de la investigación.

«Este material ayudaría mucho a ampliar el conocimiento de nuestros antepasados. Para mí es muy emotivo ver las imágenes y observar cómo era la sociedad entonces y cómo ha cambiado. Creo que es más importante reflejar cómo era la vida de la gente cotidiana que los grandes eventos o personajes de la historia. Por ello decidí centrarme en cómo el cine se fijaba en estos aspectos», confiesa.

«Cine amable»

A pesar de que los filmes analizados por Albuera no se hacían eco de cuestiones polémicas como las huelgas o los problemas de paro o hambruna, el historiador asegura que los rostros, las escenas y las vestimentas sí son un fiel reflejo de la sociedad de la época. «Es cierto que este cine es amable y se fija en aspectos un poco más superficiales, como los toreros, los desfiles procesionales de Semana Santa, las salidas de misa de las iglesias, la vida de los estudiantes de veterinaria de Córdoba o las vacaciones familiares en el Puerto de Santa María, pero a través de estas imágenes podemos observar cómo era la vida de la gente, tanto de la burguesía como de las clases más bajas», relata.

Con la satisfacción de quien ve un sueño cumplido y un trabajo reconocido, Antonio Albuera, presentó su libro 'En la tierra del sol' la semana pasada en el Rectorado de la UMA, en el marco del Festival de Málaga Cine en Español. Durante el acto, en el que le acompañaron el director del Festival de Málaga, Juan Antonio Vigar, y el vicerrector de Política Institucional, Juan Antonio García Galindo, este historiador malagueño agradeció a la editorial de la UMA su «gran ayuda» para que estos treinta y siete años de cine andaluz vean por fin la luz.