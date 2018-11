Una guía para sentirte como en casa Blanca Maldonado y Riccardo Gilson, en una visita por el Centro Histórico de la capital. :: félix palacios La Oficina Welcome To UMA lanza la segunda edición del 'Buddy Program', un proyecto para integrar a los alumnos extranjeros en la vida universitaria ELENA CABEZA MÁLAGA. Martes, 6 noviembre 2018, 00:10

Dice el lema de los estudiantes de movilidad europeos que 'once Erasmus, always Erasmus' (en español, una vez Erasmus, siempre Erasmus). Por ello, Blanca Maldonado, una estudiante de Psicología de la UMA, decidió hace unos meses recordar su etapa como estudiante extranjera y hacer de guía en su ciudad para que otros se sientan como en casa. Fue así como esta joven malagueña conoció a Riccardo Gilson, un estudiante italiano -también de Psicología- que ha venido este curso a completar su formación en la UMA.

Blanca y Riccardo se conocieron a mediados de julio por redes sociales a través del 'Buddy Program', un proyecto que la Oficina Welcome to UMA lanza por segundo año consecutivo para que los alumnos extranjeros se integren en la vida universitaria malagueña. «El año pasado estuve de Erasmus en Polonia y tuve un 'buddy' que me sirvió mucho, sobre todo al principio, que es cuando más perdido te encuentras. Por ello, cuando me enteré de que la UMA también ofrecía este programa a los alumnos internacionales, decidí apuntarme para poder ayudar a otros», confiesa Blanca.

LOS DATOS uInscripciones. Abiertas durante todo el curso en la web de la Oficina Welcome to UMA (https //www. uma.es/welcome-uma/). uParticipantes Más de 1.200 alumnos locales e internacionales se han inscrito en esta edición del programa. uReconocimiento Los alumnos de la UMA recibirán 2 créditos ECTS por cuatrimestre al finalizar el curso.

Desde que Riccardo aterrizó en Málaga en el mes de septiembre, su 'buddy' le ha ayudado en la elección de asignaturas y le ha recomendado lugares que visitar y restaurantes para comer. En esta visita guiada por el centro histórico de la capital, los jóvenes han compartido mesa en El Pimpi, uno de los emblemas de Málaga que Blanca ha querido mostrar al estudiante italiano.

«Ha sido muy fácil integrarme en Málaga gracias a todas las organizaciones Erasmus que se encargan de facilitarnos la estancia y ponernos en contacto con otros alumnos, tanto internacionales como locales. Varios amigos míos que no tenían 'buddy' han pedido uno gracias a mi experiencia con Blanca, que me ha ayudado en todo lo que he necesitado», asegura Riccardo.

Esta segunda edición, el 'Buddy Program' cuenta ya con la participación de más de 1.200 alumnos (entre locales y extranjeros), aunque el plazo de inscripción se mantiene abierto durante todo el curso para aquellos estudiantes que aún quieran participar. De los alumnos internacionales inscritos, la mayoría proceden de países europeos, entre los que destacan Italia, Polonia, Alemania, Francia, Inglaterra o República Checa; aunque también hay una gran cantidad de jóvenes de Corea, México, Chile, Turquía o Brasil.

Para inscribirse, los alumnos tienen que acceder a la página web de la Oficina Welcome to UMA y rellenar un formulario que se encuentra en el apartado 'Buddy Program'. Una vez que la institución valora esta información, asigna un 'buddy' al estudiante en función de su centro de estudios e idiomas que habla. Cuando ambos alumnos están en contacto deben firmar un compromiso de participación, a través del cual el estudiante de la UMA podrá solicitar 2 créditos ECTS por cuatrimestre al finalizar el programa.