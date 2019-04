FACULTAD DE DERECHODerecho celebrará su cuadragésimo aniversario Martes, 2 abril 2019, 00:12

Cuarenta años no se cumplen todos los días, y entre los planes para el próximo curso, la Facultad de Derecho prevé organizar actos de tipo académico, social y cultural para conmemorar esta fecha señalada en el calendario. Fue en octubre de 1979 cuando comenzó a funcionar la Facultad, aunque no como la conocemos hoy en día. En cuanto a sus planes de reforma y mejora, en lo referente a las infraestructuras, se prevé crear un espacio de recreo para los alumnos a modo de comedor, aunque aún no se ha determinado el lugar exacto. El decano del centro, Juan José Hinojosa, afirma también que se prevé realizar un salón de actos de tamaño mediano, y para los próximos cursos un doble grado que aúne Derecho y Criminología.