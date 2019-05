«A cualquier estudiante le diría que elija siempre lo que más le guste» Ernesto Pimentel durante la entrevista. :: félix palacios Ernesto Pimentel Director de la Escuela de Informática CAMILO LÓPEZ VEGA MÁLAGA. Martes, 14 mayo 2019, 00:21

Catedrático de Lenguajes y Sistemas Informáticos en la UMA desde 2003 y director de la Escuela de Informática desde 2012 a falta de poco más de un año para cumplir su segunda legislatura, Ernesto Pimentel nos habla de su función actual dentro del centro y comenta su preocupación por la tasa de abandono en Informática y ciertos aspectos que han podido influir en la disminución de esta.

-¿Cómo es su labor como director de la Escuela?

-Mi actividad se divide en docencia y dirección. Como sabrá, los directores y decanos tenemos una reducción docente para poder realizar actividades de dirección, pero yo la he rechazado para seguir dando clase a los alumnos, no quiero perder el contacto con los estudiantes. Me llena mucho la docencia, creo que el docente debe seguir siéndolo para no perder la noción de la realidad.

-¿Qué le diría a un próximo alumno que quiera estudiar Informática en la Escuela?

-A pesar de las salidas profesionales que pueda tener esta rama le diría a cualquier futuro estudiante que elija lo que más le gusta, tenga más o menos salida. En el caso de la informática, si te gusta, vas a tener unas expectativas profesionales muy importantes, además de ofrecer unas jornadas de bienvenidas a principio del curso para orientar y ayudar a los alumnos a adaptarse cuanto antes a la Universidad.

-¿Le preocupa la tasa de abandono?

-Llevamos años con una tasa de abandono muy alta, y es uno de los datos más negativos en esta Escuela. Me gustaría ver la progresión en los últimos años, ya que se ha ido corrigiendo, pero no sé si en la medida que debería.

-¿Y por qué cree que se ha ido disminuyendo?

-Seguramente debido a que la demanda de la Informática en los últimos años no era muy alta. Sin embargo, ahora nos entran estudiantes con medias de 8,9 y 10, y antes llegaban con notas mínimas, lo que provocaba numerosos abandonos en el primer año de carrera. Por lo que creo que ahora es más vocacional el estudiante que entra que antes.

-¿Qué puede comentar sobre el próximo doble grado que se implantará en la Escuela a partir del próximo curso?

-Nosotros hemos decidido que sea el grado de Ingeniería Informática en su especialidad en Computación que vaya en ese grado con Matemáticas. Además, las plazas que vamos a meter son adicionales a las que ya teníamos. Entendemos que es importante ampliar el número de estudiantes dentro de las posibilidades.