Eugenio José Luque Decano de la Facultad de Económicas

Eugenio José Luque es decano de la Facultad de Económicas y Empresariales desde 2004. Tras quince años al frente de este centro universitario y tres reelecciones, este doctor en Economía reflexiona como experto sobre los cambios del sector a lo largo de su etapa en el cargo.

-En la actualidad, ¿qué demanda el sector de las ciencias económicas y empresariales?

-Yo creo que el empresario no distingue bien la diferencia de formación entre las tres ramas que se ofertan en la facultad, por lo que creo que no se demanda un perfil concreto. Lo que yo personalmente lamento como decano es que en quince años hayan sido muy pocas las empresas que hayan venido a buscarme para pedirme un titulado. Creo que no hay conexión entre las empresas y la universidad pública.

-¿Y qué puede hacer la universidad para mejorar esta relación con las empresas?

-Nos falta divulgación de lo que realmente hacemos. Las universidades privadas esto lo hacen muy bien, pero en las públicas es todavía una asignatura pendiente, aunque creo que las empresas también tienen parte de culpa. Nosotros formamos a los alumnos, pero los empresarios tienen que evitar que el estudiante que es muy bueno se vaya fuera. Es verdad que tengo que hacer autocrítica y reconocer que nosotros desde la universidad tenemos que hacer mucha más divulgación de lo que tenemos, pero las empresas también deben tomar conciencia. En las privadas buenas trabajan esto excelentemente bien y el alumno que sale de allí tiene en la puerta una oferta de una empresa. Ese paso tenemos que darlo aquí, tanto nosotros como las empresas.

-¿Pero por qué cree que ocurre esto?

-Porque el cartel que tienen las privadas lo venden mejor; es una cuestión de márketing. Además, los 'rankings' hacen mucho daño, a pesar de que estos no miden la formación ni la docencia. Un alumno en Málaga estudia lo mismo que uno en Harvard, pero ellos lo venden mejor.

-Como experto, ¿cree que la crisis económica ha hecho que los alumnos vean más el emprendimiento como una salida?

-El emprender es una salida, pero hay que hacerla con precaución porque tiene muchos riesgos. En las distancias cortas no conozco más emprendedores que antes de titulados nuestros. La mayoría todavía trabaja por cuenta ajena. Hace unos años hicimos un estudio en la facultad y concluimos que solo un 10% de los alumnos acaba emprendiendo, mayoritariamente montando una asesoría o gestoría. Creo que esto sigue siendo así. Los economistas suelen trabajar para gestionar empresas de otros.