Una 'bienvenida' para que te sientas en casa El rector, José Ángel Narváez, y la vicerrectora de Internacionalización, Susana Cabrera, con miembros del cuerpo consular en Málaga. :: félix palacios La Oficina Welcome To UMA ayuda a estudiantes y profesores extranjeros a integrarse en la cultura local ELENA CABEZA Martes, 30 abril 2019, 00:02

Llevas meses esperando. Te has esforzado en tus estudios y has conseguido la acreditación de idiomas. Has hecho tu lista de destinos y por fin suena esa frase que tanto has ansiado: «El próximo curso académico irás a estudiar al extanjero». Llega septiembre y te ves en el aeropuerto tomando ese vuelo que parecía que no iba a llegar. Pones un pie en tu nueva ciudad y una sensación rara te invade en el interior. Tienes que buscar alojamiento, sacarte la tarjeta de transporte y conseguir el carnet universitario. Tienes que hacerlo en menos de una semana y en una lengua extranjera. No sabes dónde acudir. Pero, si tu destino es Málaga, estás de enhorabuena, porque la UMA ha puesto a disposición de los alumnos internacionales una oficina para facilitar su llegada y hacer más cómoda y agradable su experiencia en la ciudad.

La Oficina Welcome To UMA, puesta en marcha por el vicerrectorado de Internacionalización, presta un servicio integral a estudiantes y profesores extranjeros, a los que ayuda tanto en cuestiones administrativas y burocráticas como en aspectos sociales y culturales. Buscar alojamiento, gestionar las becas, sacar la tarjeta de transporte o integrarse en la cultural local son varios de los servicios que presta esta institución, que pretende atender todas las necesidades de los alumnos internacionales que llegan a la ciudad.

Para dar la bienvenida a estos visitantes, la UMA cuenta con un equipo dedicado exclusivamente a facilitar la llegada de los extranjeros y a hacer más fácil su adaptación a la cultura local. Isabel Rocha, Ana Belén Fernández y Estrella Lavado son la cara visible de esta oficina, que cuenta con el respaldo de todos los servicios de la Universidad, desde becas hasta los cursos de español para extranjeros.

Welcome To UMA presta un servicio integral a más de 1.500 estudiantes extranjerosLa oficina ayuda a estos alumnos con el alojamiento y organiza actividades para dar a conocer la cultura local

Clases de flamenco, cursos de cocina española, excursiones por distintos lugares emblemáticos de la provincia, visitas a museos, intercambios de idiomas o el 'buddy program' son algunas de las múltiples actividades que se organizan desde Welcome To UMA para los estudiantes extranjeros que llegan cada año a la capital malagueña.

La oficina, ubicada en los módulos del Jardín Botánico del Campus de Teatinos, es una apuesta decidida del actual equipo de gobierno y responde a los objetivos de internacionalización de la UMA, que en este curso académico cuenta con más de 1.500 estudiantes internacionales.