El alcalde de Benalmádena con un visor nocturno. SUR

Visores nocturnos y cámaras corporales para la Policía Local de Benalmádena

Los agentes estrenan uniformes para la noche y llaves multiusos para bajar bolardos, abrir ascensores o cuadros de electricidad

José Carlos García

José Carlos García

Benalmádena

Lunes, 27 de octubre 2025, 18:23

La Policía Local de Benalmádena tiene a su disposición ya cinco visores nocturnos y 20 cámaras corporales para grabar sus actuaciones. Los primeros de estos ... elementos serán utilizados por los agentes junto a los nuevos uniformes nocturnos con los que el Ayuntamiento benalmandense ha dotado a sus policías, además de llaves multiusos con capacidad para bajar bolardos en las calles, abrir ascensores o cuadros de electricidad. El gobierno municipal ha subrayado que los nuevos medios «permitirán agilizar la labor» de los policías, además de «mejorar su seguridad y la de todos los vecinos del municipio».

