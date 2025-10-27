Visores nocturnos y cámaras corporales para la Policía Local de Benalmádena

La Policía Local de Benalmádena tiene a su disposición ya cinco visores nocturnos y 20 cámaras corporales para grabar sus actuaciones. Los primeros de estos ... elementos serán utilizados por los agentes junto a los nuevos uniformes nocturnos con los que el Ayuntamiento benalmandense ha dotado a sus policías, además de llaves multiusos con capacidad para bajar bolardos en las calles, abrir ascensores o cuadros de electricidad. El gobierno municipal ha subrayado que los nuevos medios «permitirán agilizar la labor» de los policías, además de «mejorar su seguridad y la de todos los vecinos del municipio».

El Ayuntamiento ha subrayado la utilidad de los visores nocturnos, que se ponen a disposición de los 19 agentes y dos oficiales que componen el servicio nocturno, al asegurar que «pueden ser cruciales en persecuciones policiales, localización de personas desaparecidas o en operaciones tácticas». La visión nocturna «es una tecnología que supone una gran ayuda en la tarea policial, ya que permite vigilar zonas oscuras, lo que puede ayudar a prevenir delitos o a localizar a un sospechoso», ha apuntado el alcalde, Juan Antonio Lara.

Grabaciones como prueba

Las cámaras corporales o Dispositivos de Grabación Unipersonales (DGU, también conocidas con el anglicismo 'body cams') fueron suministradas hace meses al Ayuntamiento, que ha adaptado el funcionamiento de software e interno de los aparatos para adecuarlos a lo dispuesto en la normativa de Protección de Datos.

Los dispositivos tienen diferentes modos de funcionamiento, pero para el servicio de los agentes lo que hacen es grabar en bucle en periodos de tres minutos. Las imágenes se borran automáticamente, salvo cuando el agente decida que hay que guardar una prueba. En ese caso, deberá pulsar un botón que hará que la grabación se almacene en el disco duro del dispositivo.

«Avanzamos a hacia una Policía Local cada vez más moderna y preparada», ha señalado Lara apuntando a su objetivo de «renovar y modernizar los medios» del Cuerpo.

Respecto a las llaves multiusos, todos los agentes cuentan ya con este sistema, que siempre los acompaña durante sus turnos y con las que pueden resolver de manera inmediata cuestiones como la bajada de bolardos, apertura de ascensores o casetas de electricidad con el fin de proporcionar una respuesta ágil.