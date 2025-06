Vecinos de 11 urbanizaciones de Estepona se oponen a que la antigua Oficina Municipal de Turismo se convierta en albergue juvenil

Vecinos de Estepona de urbanizaciones de la zona del puerto están recogiendo firmas para impedir que el Ayuntamiento destine los terrenos de la antigua Oficina ... Municipal de Turismo a albergue juvenil, una parcela municipal de 800 metros cuadrados al lado del puerto y cuyo proyecto se remonta a 2018, donde se recoge la transformación de este edificio en 122 plazas de alojamiento y la gestión privada del mismo a empresa concesionaria durante 25 años.

En concreto las zonas afectadas son las urbanizaciones de Puerto Alto, Balcón de Estepona, La Fragata, La Goleta, Villas del Mediterráneo, Puerto Paraíso, El Faro, Ronda en el Mar, Vista África, Avenida Puerta del Mar y Marina Bay.

En declaraciones a SUR, Rosa Fernández Leñero, portavoz de los vecinos asegura que «los vecinos de Puerto Alto somos los más afectados y hemos creado una asociación para actuar. En 2018 ya tuvimos reuniones con el alcalde, con el promotor, con administradores y presidentes de comunidades de vecinos de estas urbanizaciones, con abogados urbanísticos… y llegamos a la conclusión de que había que iniciar una recogida de firmar para parar esto.»

Pero ¿cuál es el problema con la propuesta del Ayuntamiento de transformar la antigua oficina de turismo en albergue juvenil? Rosa Fernández Leñero enumera varios inconvenientes.

«Todos vivimos muy cerca de esta parcela, va a traer mucho movimiento a una zona ya de por sí saturada y con falta de servicios, no hay espacio en la zona para los autocares, no es zona de ocio cultural o de deportes para jóvenes sino de ocio de copas por el puerto, va a estar cerca de dos casas que son unifamiliares con las consiguientes molestias, se va a eliminar la zona verde por la que muchos vecinos vinimos a vivir a este barrio y, sobre todo, no queremos que se use dinero público para que luego la gestión acabe en manos privadas para beneficio de unos pocos, no de la ciudad.»

Los años de pandemia paralizaron el proyecto pero en 2024 el Ayuntamiento lo retomó «sin responder a nuestro primer escrito presentado el 11de abril de 2019», con el que se adjuntaron en aquel entonces casi 500 firmas en contra del proyecto porque además «empeorará la calidad residencial de la zona no solo por los ruidos sino por la estética urbanística, pérdida de zona verde, pérdida del edificio emblemático y pérdida de apertura al mar.»

Un segundo escrito se ha presentado el pasado 27 de mayo y vuelve a pedir «que se mantenga la zona verde y se rehabilite la oficina de turismo tal como es, dado que está en una de las zonas más turísticas y emblemáticas de Estepona, se cree una oficina moderna, eficaz, interactiva con venta de entradas a eventos y excursiones y pequeño café y se lleve el proyecto del albergue juvenil a una zona más adecuada.»

VPO en alquiler

Por su parte, el PSOE de Estepona ya propuso en un Pleno el año pasado que el edificio se reforme para albergar VPO ya que «con el decreto de la Junta sobre esta materia se pueden hacer parcelas dotacionales para alquiler y, si no se requiere una inversión muy elevada, hacer viviendas para personas vulnerables, como algo provisional y nunca apartamentos definitivos», señaló Emma Molina a SUR.

En este aspecto, la portavoz vecinal afirma que «para evitar conflicto económico y político esa parcela debería quedarse como Oficina de Turismo, sobre todo teniendo en cuenta que el puerto también va a ser objeto de renovación. La zona ya está muy saturada, más ladrillo, más habitantes…no hay servicios para toda esa zona. No se puede construir en detrimento de la calidad de vida de los habitantes.»

De momento, desde el Ayuntamiento de Estepona no hay declaraciones al respecto pero fuentes externas han informado a SUR de que el Consistorio ha paralizado la licitación porque la empresa licitante ha presentado alegaciones por un problema económico entre ambas partes y por las más de 800 firmas en contra presentadas ya por la asociación vecinal.