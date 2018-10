Unidos Podemos exige respuestas a las obras de acceso a Arroyo de la Miel Más de un año después el presupuesto de los trabajos ha aumentado en cinco millones sin verse un avance real en el kilómetro 222 de la vía de Benalmádena VICTORIA BUSTAMANTE Lunes, 15 octubre 2018, 16:22

Los diputados de Unidos Podemos, Eva García Sempere y Alberto Montero junto con la concejala de IU en Benalmádena y el portavoz de Costa del Sol Sí Puede, Enrique García han pedido este lunes respuestas al Gobierno central y una fecha de finalización para las obras del kilómetro 222 de Benalmádena en la entrada a Arroyo de la Miel, más de un año después del comienzo de las mismas.

Sempere ha reclamado esta mañana en la Subdelegación de Gobierno una «respuesta satisfactoria de parte del gobierno» denunciando que las obtenias hasta el momento, tanto por el Partido Popular como por el socialista, no los son. «Las respuestas son terribles, están hechas para no decir absolutamente nada y no dar ninguna fecha, en otros casos son directamente inexistentes» ha alegado la diputada de Unidos Podemos. Sempere ha recordado que «la comisión de fomento planteó la necesidad de modificar el informe inicial llegando a tardar hasta 51 meses en acabar la obra, con sobrecostes. Por otra parte tenemos el anuncio del PSOE de que en 2020 estará acabada, uno de los dos miente» sentenció.

En las respuestas del gobierno a las que ha tenido acceso este periódico no se informa sobre ninguna aproximación de fecha. En cuanto el aumento en cinco millones del presupuesto contesta que «el cálculo se basa en el cómputo de lo certificado hasta el momento más la programación plurianual que recoge la Ley de Presupuestos generales del Estado» añadiendo además que el proyecto recoge además del presupuesto «las asistencias técnicas necesarias para que estos trabajos se ejecuten conforme a lo previsto».

«No nos sorprende porque tanto PP como PSOE llevan años tirando la pelota, cuando están en la oposición es una obra que se puede hacer de manera rapidísima, cuando están en el gobierno parece interminable», ha sentenciado la diputada por Málaga quien además ha informado sobre la solicitud realizada del informe «para ver qué cronograma plantean desde el ministerio y cómo se va a financiar».

Por su parte la concejala de Izquierda Unida en Benalmádena, Elena Galán, se ha mostrado preocupada porque el tema se esté tomando como «medida electoralista» y ha denunciado que «la gente que vive en Benalmádena expone diariamente su vida cuando se apartan en el arcén».

Junto a ella el portavoz de Costa del Sol Sí Puede, Enrique García, ha tachado de «lamentablemente» las respuestas obtenidas por parte del gobierno, «estamos hartos de que se utilice la seguridad de los vecinos y usuarios de la vía del km 222 como arma arrojadiza electoral», ha alegado. Además ha señalado el uso que se ha hecho del problema para las campañas políticas en los últimos diez años, «nos tenemos que Benalmádena va a ser de nuevo engañada y se está utilizando la seguridad de nuestra vía», ha sentenciado.

Acuerdo presupuestario

Por último el diputado de Unidos Podemos, Alberto Montero, ha aprovechado la ocasión para informar sobre la situación del acuerdo presupuestario que se han llevado hoy a la comisión europea. Ha hecho referencia a la revalorización de las pensiones en el IPC, con impacto presupuestario para el próximo año así como a las pensiones y no contributivas de que plantean una subida de entorno al 3%. También ha hablado de «cuestiones esenciales para cambiar el modelo laboral y social» tratando la equiparación de los permisos de paternidad y maternidad. Además en el ámbito de investigación y desarrollo habrá un incremento presupuestario de casi un 7% en partidas civiles.Una subida también del salario mínimo interprofesional, «la mayor que se ha producido en toda la democracia» y que lo eleva a 900 euros, Montero ha destacado que «supone un impacto en las mejoras de las cotizaciones a la seguridad social». También en materia de empleo recordaba las medidas para los autónomos con «la búsqueda de la aproximación a la cotización por ingresos reales», lo que implica que quienes ingresan menos vean reducida la cuota mínima.