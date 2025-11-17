Vuelven las goteras a la Jefatura de la Policía Local de Torremolinos

Las últimas lluvias han hecho aflorar las necesidades de mantenimiento y las carencias que presenta el edificio principal de la Policía Local de Torremolinos, una ... antigua casa de socorro, ubicada en la calle Rafael Quintana Rosado, a escasa distancia del Ayuntamiento.

José María Ortega, responsable del Sindicato Independiente de Policía de Andalucía (SIP-AN), explica que, ya el año pasado, tuvieron que enfrentarse a este problema, por lo que solicitaron a los responsables municipales que acometieran las reparaciones necesarias para evitar que las precipitaciones causaran filtraciones. Aunque, como recuerda, hubo trabajos en el edificio, se ha demostrado, como critica, que han sido insuficiente por los nuevos desperfectos que han sufrido las instalaciones del Cuerpo, por las que pasan, recuerda, unos 130 agentes, y donde han llegado a desprenderse focos, como ejemplifica.

Centro de trabajo

«No es un lugar de trabajo en condiciones», deja claro, tanto por su antigüedad, como por las deficiencias que presenta con el paso de los años y los espacios, que no están acordes a las dimensiones de la plantilla. Y eso, apunta, a pesar de que parte de esta se ha trasladado al Palacio de Congresos, donde, desde comienzos de año, funciona el Centro de Control y Emergencias, desde el que se controla el sistema de cámaras de videovigilancia, y también se gestiona todo lo relativo a la Zona de Bajas Emisiones, desde la gestión de solicitudes, la información que aparece en los paneles, o las infracciones que se pudieran cometer.

En marzo El sindicato CSIF señala que las filtraciones en la Jefatura son recurrentes desde el pasado mes de marzo, tras las fuertes precipitaciones

Manuel Serrano, secretario de la sección sindical de CSIF en el Ayuntamiento de Torremolinos, indica que, el pasado mes de marzo, cuando descargaron fuertes lluvias en el municipio, desde su organización ya se dio traslado el Gobierno local de la necesidad de terminar con las goteras y las humedades en el edificio que, señala, ha carecido de unos cuidados adecuados durante décadas.

Al respecto, deja claro que, en un contexto en el que hay que reconocer una apuesta del equipo de Gobierno por mejorar presupuestariamente partidas como las del material de trabajo de la Policía Local e incrementar el número de estos funcionarios, sería clave también afrontar la mejora de «la pieza central» que es la Jefatura en la que trabajan a diario y en la que se atiende a la ciudadanía.

Lo ideal, como dejan claro las organizaciones sindicales, sería acometer el proyecto de construcción de un nuevo complejo que albergue a este servicio y a sus profesionales. De hecho, el responsable de SIP-AN, afirma que es una cuestión que se plantea, sin llegar a concretarse, desde hace unas dos décadas.

En el frustrado museo

En 2021, el que fuera alcalde socialista José Ortiz, anunció que el edificio ubicado en la plaza Picasso, en el centro de Torremolinos, actualmente sin uso y que fue proyectado como un museo de la historia local, que nunca llegó a abrir como tal, albergaría la Jefatura; sin embargo, la idea no prosperó y, de hecho, tampoco era vista con buenos ojos por todos los profesionales del Cuerpo, al estar previsto que las instalaciones pudieran albergar salas expositivas para uso cultural, para aprovechar así, sus más de 4.000 metros cuadrados de superficie.

Por su parte, desde el equipo de Gobierno dejan claro que son «conscientes de la problemática existente». «Trabajamos desde hace meses por dar solución, algo que no puede decir el ejecutivo anterior que no hizo nada al respecto», insisten.

Al respecto, apuntan a que, antes de que llegara este último episodio de lluvias, ya había trabajadores de Servicios Operativos en estas dependencias, donde todavía siguen, para solventar la situación. «Hay que tener presente un aspecto importante: para acometer cualquier intervención, es necesario esperar a que las superficies sequen, pues de lo contrario, sería actuar en balde», precisan fuentes municipales, que apostillan: «El compromiso con un cuerpo tan importante como la Policía Local es innegable. Y así se viene demostrando en los distintos presupuestos anuales con el incremento de recursos materiales y humanos, con el objetivo de crear hasta veinticuatro nuevas plazas hasta 2027».