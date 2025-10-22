Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Estado de la zona, tras los trabajos de restauración ejecutados. SUR

El vertedero ilegal de Torremolinos ya es historia

Concluyen las obras de sellado del basurero que, durante 21 años, acumuló 1,6 millones de metros cúbicos de desperdicios a los pies de la sierra y sin licencia alguna; la restauración comenzó en 2023

José Rodríguez Cámara

José Rodríguez Cámara

Torremolinos

Miércoles, 22 de octubre 2025, 00:23

Comenta

El bautizado como el «último gran vertedero de residuos urbanos de Andalucía» ya no existe. Una auténtica anomalía, localizada a los pies de la sierra ... de Torremolinos, que funcionó durante 21 años, entre 1990 y 2011, sin permiso alguno, tiempo en el que llegó a albergar 1,6 millones de metros cúbicos de desechos de todo tipo.

