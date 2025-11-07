Torremolinos tratará más de 6.000 pinos contra la procesionaria

Una extensión de 80.883 metros cuadrados de masa arbórea tratará el Ayuntamiento de Torremolinos para prevenir la aparición de la plaga de la procesionaria. ... El método empleado será un tratamiento foliar, que será aplicado con cañón de aire que dispara un producto ecológico, por lo que no es necesario un plazo de seguridad para acercarse al lugar donde es rociado, al no ser un elemento nocivo ni peligrosa, aunque, eso sí, quedará un olor en la zona.

Se intervendrá en 6.290 pinos (pinus halepensis), tanto en las áreas urbanas de El Pinillo, Montemar, Calvario, El Pinar y El Pinar de los Manantiales, como en las rústicas y forestales que cuentan con pinos, como las inmediaciones de la ermita y el entorno de Litosa, el colegio Palma de Mallorca y el instituto Costa del Sol, además del camino del Pinillo, Pinar Molino del Moro y cerca del depósito de agua.

Áreas urbanas y forestales

La plaga de la procesionaria afecta a las familias de los denominados 'pinus'. Los primeros síntomas de afección son la aparición de bolsones y signos de pérdida de hojas que, aunque raramente provocan la muerte del árbol, sí lo debilitan.

La procesionaria del pino es una de las plagas más persistentes que existen en parques y jardines y sus orugas poseen pelos urticantes que pueden perjudicar tanto a personas como a animales, por lo que su control, a través del área de Parques y Jardines es clave. Si la situación se descontrola, puede obligar a tomar medidas como el cierre de parques, para poner en marcha tratamientos más intensos que implican que estos espacios no pueden ser disfrutados mientras duran los efectos de las sustancias empleadas.