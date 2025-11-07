Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Zona de pinares en Torremolinos. SUR

Torremolinos tratará más de 6.000 pinos contra la procesionaria

El tratamiento se desarrollará en El Pinillo, Montemar, Calvario, El Pinar y los alrededores de la ermita, el colegio Palma de Mallorca y el instituto Costa del Sol

José Rodríguez Cámara

José Rodríguez Cámara

Torremolinos

Viernes, 7 de noviembre 2025, 17:08

Comenta

Una extensión de 80.883 metros cuadrados de masa arbórea tratará el Ayuntamiento de Torremolinos para prevenir la aparición de la plaga de la procesionaria. ... El método empleado será un tratamiento foliar, que será aplicado con cañón de aire que dispara un producto ecológico, por lo que no es necesario un plazo de seguridad para acercarse al lugar donde es rociado, al no ser un elemento nocivo ni peligrosa, aunque, eso sí, quedará un olor en la zona.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

