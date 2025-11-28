Torremolinos recibe a dos de los mayores 'influencers' en la divulgación sobre el autismo: más de 5 millones de seguidores en redes

La Fundación Autismo Sur y la Cátedra de Autismo de la UMA, con el patrocinio del Ayuntamiento de Vélez-Málaga y Congelados Guerrero, y ... con la colaboración de la Administración local de Torremolinos y la Universidad de Málaga, organizan el Ciclo Formativo 'Conocimiento y buenas prácticas en autismo', una cita, este sábado 29 de noviembre, en el Palacio de Congresos torremolinense, que cuenta con dos de los mayores divulgadores sobre la neurodivergencia a través de las redes sociales. Se trata de Pau Brunet, conocido como Paupautista, y Orientación Andújar.

Los dos ponentes suman casi cinco millones de seguidores en redes sociales: Pau, al que acompañará su padre Félix, visibiliza el autismo que tiene diagnosticado desde su condición de niño, mientras que Orientación Andújar promueve con recursos gratuitos una educación inclusiva, creativa y accesible.

Pau Brunet, @Paupautista, traslada en sus charlas el punto de vista de una familia que tiene que hacer frente al duelo y buscar el lado positivo

Pau Brunet, conocido en redes como @Paupautista, será la primera vez que visite Andalucía para ofrecer un encuentro de este tipo. Sus charlas sirven para trasladar al público el punto de vista de una familia que tiene que hacer frente a cuestiones como afrontar el duelo o la búsqueda de la parte positiva de la situación a través de un diálogo que busca la interacción y que quiere ser divertido.

En cuanto a Orientación Andújar, es el nombre de una plataforma educativa a través de internet, creada por dos docentes de la ciudad de la provincia de Jaén: Son Ginés Ciudad Real y María José de Luis y ofrecen recursos gratuitos para el profesorado, familias y especialistas en educación. Orientación Andújar se centra en la educación infantil, la educación primaria y en las necesidades educativas especiales; y promueve una educación inclusiva, creativa y accesible. Suman más de tres millones de seguidores en redes sociales, con un pico de 2,6 millones en Facebook. «Son los mejores creadores de contenido educativo de España», afirma al respecto Luciano Alonso, presidente de la Fundación Autismo Sur, entidad organizadora del ciclo formativo junto a la Cátedra de Autismo de la Universidad de Málaga.

El Palacio de Congresos de Torremolinos ya acogió el encuentro con la científica americana Temple Grandin el pasado mes de julio. Se trata de la autora, de entre otros trabajos, de 'El pensamiento visual', un libro en el que relata de primera mano la forma de funcionar su cerebro autista y su manera de pensar en imágenes y colores. Su vida inspiró una película que tuvo una gran acogida por parte del público y resultó premiada en los Emmys o los Globos de Oro.

Programación

El ciclo formativo 'Conocimiento y buenas prácticas en autismo' reunirá a profesionales, familias y personas autistas para actualizar y compartir conocimientos. El programa combina evidencia científica, experiencias educativas y testimonios en primera persona para ofrecer una visión completa, rigurosa y humana del autismo. A lo largo de tres jornadas, se abordarán temas como la regulación emocional, los apoyos sensoriales, la comunicación multimodal, la identidad autista y la neurodiversidad.

Además de la primera jornada de este sábado, se desarrollarán otras dos actividades, ambas en la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Málaga. La segunda será el viernes 20 de febrero y estará centrada en las familias de la mano de Dafne Santana, terapeuta ocupacional, y Josefina Gibons, especialista en comunicación multimodal. La tercera llegará el viernes 20 de marzo con el prestigioso psicólogo y lingüista peruano Ernesto Reaño.