Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Torremolinos

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Asistentes al encuentro con la científica americana Temple Grandin, en julio, organizado por Autismo Sur. SUR

Torremolinos recibe a dos de los mayores 'influencers' en la divulgación sobre el autismo: más de 5 millones de seguidores en redes

El tercer congreso nacional que acoge la ciudad contará con Pau Brunet, que da a conocer sus vivencias como niño con TEA, y el equipo docente Orientación Andújar, referente en la educación a través de internet

José Rodríguez Cámara

José Rodríguez Cámara

Torremolinos

Viernes, 28 de noviembre 2025, 17:10

Comenta

La Fundación Autismo Sur y la Cátedra de Autismo de la UMA, con el patrocinio del Ayuntamiento de Vélez-Málaga y Congelados Guerrero, y ... con la colaboración de la Administración local de Torremolinos y la Universidad de Málaga, organizan el Ciclo Formativo 'Conocimiento y buenas prácticas en autismo', una cita, este sábado 29 de noviembre, en el Palacio de Congresos torremolinense, que cuenta con dos de los mayores divulgadores sobre la neurodivergencia a través de las redes sociales. Se trata de Pau Brunet, conocido como Paupautista, y Orientación Andújar.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El asesino confeso de Campillos: «Sus compañeros dicen que ya les había anunciado que no iría a trabajar el día del crimen»
  2. 2 Las amigas de Concha: «El fin de semana lo dejó, pero él no quiso salir de la casa de su padre»
  3. 3 El autor confeso del crimen de Campillos tuvo un altercado en el pueblo con un expresidiario
  4. 4 Crimen machista en Campillos: la investigación apunta a una muerte por asfixia
  5. 5

    Los funcionarios recibirán en diciembre una paga de casi 1.000 euros de media por la subida
  6. 6 Un detenido por el crimen a puñaladas en Yunquera
  7. 7 El Supremo obliga a las empresas a abrir una negociación con los trabajadores que soliciten adaptar su jornada para conciliar
  8. 8 La llegada de la gripe y otros virus respiratorios se adelanta un mes en Málaga
  9. 9 Dabiz Muñoz no vuelve a Málaga por Navidad: esta es la hamburguesería que lo sustituye
  10. 10

    La Junta abre la puerta a que Málaga pueda crecer por encima de la Ronda Este

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Torremolinos recibe a dos de los mayores 'influencers' en la divulgación sobre el autismo: más de 5 millones de seguidores en redes

Torremolinos recibe a dos de los mayores &#039;influencers&#039; en la divulgación sobre el autismo: más de 5 millones de seguidores en redes