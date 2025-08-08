Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Torremolinos

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La avenida Carlota Alessandri de Torremolinos. J. R. C.

Torremolinos rebaja impuestos para favorecer la construcción de VPO

Paquete de medidas que incluyen la enajenación de 5 parcelas para promociones asequibles, para las que ya hay ofertas

José Rodríguez Cámara

José Rodríguez Cámara

Torremolinos

Viernes, 8 de agosto 2025, 00:05

Torremolinos aprueba una nueva medida con la que quiere favorecer la construcción de viviendas a un precio asequible. El siguiente paso después de que, el ... pasado mes de junio, el pleno de la Corporación diera luz verde a la aprobación provisional de la modificación de la ordenanza fiscal reguladora del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO).

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    ¿Quién es la mujer de rojo que cruza las playas de Málaga?
  2. 2 ¿Qué es el chorro de agua que se ha podido ver en el mar frente al Morlaco en Málaga?
  3. 3 Sorprendido en Plaza Mayor con una cámara camuflada en su zapato para grabar debajo de las faldas
  4. 4 La guerra entre mafias turcas se extiende: del tiroteo en Estepona a la ejecución en plena calle en Torrevieja
  5. 5 ¿Qué es el chorro de agua que se ha podido ver en el mar frente al Morlaco en Málaga?
  6. 6

    La heladería de yogur griego Myka abre su primer local en Málaga
  7. 7 La feria del Centro en Málaga mantiene su horario reducido y sin novedades en la programación
  8. 8 Los jabalíes se abonan a Málaga: una piara se pasea junto al estadio de La Rosaleda
  9. 9

    El INE corrige su estadística: el crecimiento de la población de Málaga no se para
  10. 10 Conceden el subsidio para mayores de 52 años a una empleada de hogar sin haber cotizado lo suficiente: el dictamen de un tribunal

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Torremolinos rebaja impuestos para favorecer la construcción de VPO

Torremolinos rebaja impuestos para favorecer la construcción de VPO