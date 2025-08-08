Torremolinos rebaja impuestos para favorecer la construcción de VPO

Torremolinos aprueba una nueva medida con la que quiere favorecer la construcción de viviendas a un precio asequible. El siguiente paso después de que, el ... pasado mes de junio, el pleno de la Corporación diera luz verde a la aprobación provisional de la modificación de la ordenanza fiscal reguladora del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO).

Este acuerdo contempla cinco tipos de bonificaciones, una del 50% para las obras de rehabilitación de edificios situados en la Zona Desfavorecida Torremolinos Norte; otra del 90%, para las obras que se realicen en viales o espacios privados de uso público; otra del 75%, para incorporar sistemas para aprovechamiento de energía solar; una cuarta del 90%, para obras de accesibilidad y habitabilidad para personas con discapacidad; y por último una bonificación del 75% para instalaciones de puntos de recarga de vehículos eléctricos.

Como complemento a estos cambios, se anuncia otra rebaja del ICIO para la construcción de aquellas promociones que vayan a ser destinadas a VPO.

Aunque no está concretado el porcentaje de ahorro en tasas, sí se apunta desde la Administración local que la intención es llegar al máximo que sea posible. Esta decisión llega casi en paralelo a la puesta a disposición de cinco suelos en el municipio para la construcción de viviendas de este tipo. El objetivo de esta última iniciativa es lograr que resulten más atractivas estas inversores y así puedan captarse promotores. En este caso, son cerca de 11.500 metros cuadrados, lo que permitirá edificar unas 200 VPO.

La operación, que implicará que estos terrenos dejen de ser de titularidad pública, supondrá, no obstante, unos ingresos para las arcas de la Administración local que rondarán los 10 millones de euros. Las empresas interesadas tienen de plazo hasta el próximo 21 de julio para presentar ofertas, conforme a lo publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público.

Los suelos que tendrán que ser desarrollados están ubicados, por un lado, cerca del limite con Benalmádena, en el entorno del polígono de El Pinillo, y en El Pozuelo, una parte del término donde ya hay en marcha una promoción privada y también llegarán otras inversiones inmobiliarias.

Por el momento, ya hay ofertas para los lotes 2 y 3 de estos terrenos. Mientras que el 1, el 4 y el 5, por el momento, no han generado interés, como consta en el expediente de este procedimiento. También se espera que contribuya a aumentar la oferta de vivienda el nuevo planeamiento, que avanza con el objetivo de que esté listo en otoño de 2027.

Para ello, ya es una realidad la aprobación del avance del Plan General de Ordenación del Municipio (PGOM); un documento que llega en torno al año y medio después de que la Justicia tumbara el anterior PGOU, en enero de 2024.